إيران: لدينا الحق القانوني بالرد المناسب والرادع ضد إسرائيل

وزير الخارجية الإيرانية بالوكالة يقول في أعقاب اتصال مع وزير الخارجية الصيني إنه "ناقشت آخر التطورات الإقليمية، ومنها تصرفات الکیان الصهيوني لتوسيع نطاق التوتر إلى ما هو أبعد من غزة"

شدد وزير الإيرانية بالوكالة، علي باقري كني، اليوم الإثنين، على "حق إيران بالرد" على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران قبل أسبوعين، وقال في أعقاب اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إنه "اتفقنا على ضرورة بذل جهد مشترك من قبل المجتمع الدولي لوقف عدوان الکیان الصهيوني علی قطاع غزة وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في القطاع".

وأضاف باقري كني في رسالة نشرها على حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي، أنه "في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ناقشت آخر التطورات الإقليمية، ومنها تصرفات الکیان الصهيوني القاتل للأطفال لتوسيع نطاق التوتر إلى ما هو أبعد من غزة من خلال التحركات الخطيرة الأخيرة في لبنان واليمن واغتيال الشهيد هنية".

وتابع أنه "أكدت على حق إيران القانوني في الرد المناسب والرادع لضمان استقرار وأمن المنطقة"، حسبما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية.

وحسب الوكالة، فإن وزير الخارجية الصيني عن دعمه "للجهود القانونية التي تبذلها إيران للدفاع عن سيادتها وأمنها وعزتها الوطنية"، وأعرب عن رغبة الصین في إقامة علاقات وثيقة مع إيران للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.