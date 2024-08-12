بيان أميركيّ - أوروبيّ يدعو إيران للتراجُع عن تهديداتها بالهجوم على إسرائيل.. طهران: لنا "حق الرد"

دعت الدول الخمس، إيران في بيانها، إلى "إنهاء تهديداتها، بشن هجوم عسكري ضد إسرائيل"، مشددة على أن مثل هذا الهجوم "سيكون له عواقب وخيمة على الأمن الإقليمي".

دعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في بيان مشترك، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وطالب البيان المشترك الذي نشرته وسائل إعلام رسمية في الدول المعنية، الإثنين، بـ"تخفيف التوتر في الشرق الأوسط، وتحقيق وقف إطلاق النار في غزة".

وأشار إلى دعم دعوة الرئيسين الأميركي جو بايدن، والمصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر تميم، إلى استئناف المفاوضات هذا الأسبوع؛ لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء في البيان: "نؤكد أنه لم يعد هناك وقت لنضيعه، ويجب على جميع الأطراف الوفاء بمسؤولياتها"

كما أكد على مواصلة تقديم الدعم لإسرائيل من أجل "الدفاع عن نفسها ضد إيران".

وجاء في بيان الدول الخمس: "ندعو إيران إلى إنهاء تهديداتها، بشن هجوم عسكري ضد إسرائيل".

وشدد على أن مثل هذا الهجوم "سيكون له عواقب وخيمة على الأمن الإقليمي".

الرئيس الإيرانيّ: لنا "حق الرد"

وأكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الإثنين، أن لبلاده "حق الرد" على أي هجوم يستهدفها، بعدما دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى تجنّب التصعيد في ظل ارتفاع مستوى التوتر في المنطقة.

وقال وفق بيان نشرته وكالة "إرنا" في نسختها العربية بعد اتصال هاتفي مع شولتس، إن "إيران ترحب بتطور التفاعل مع كافة الدول والتأكيد على حل المشاكل عبر التفاوض، لكنها لن تخضع أبدا للضغوط والحظر والبلطجة والعدوان، كما ترى بأن من حقها الرد على المعتدين وفق المعايير الدولية".

إيران قد تشن هجوما "كبيرا" على إسرائيل "هذا الأسبوع"

وأعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن إيران قد تشن هجوما "كبيرا" على إسرائيل هذا الأسبوع، في وقت بحث الرئيس الأميركي، الأزمة مع القادة الأوروبيين.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، للصحافيين: "علينا أن نكون على استعداد لما يمكن أن تكون مجموعة هجمات كبيرة".

وأضاف: "نتشارك مع نظرائنا الإسرائيليين ذات المخاوف والتوقعات في ما يتعلّق بالتوقيت -- قد يتم (الهجوم) هذا الأسبوع".

وجاءت تصريحات كيربي في وقت أمرت الولايات المتحدة بتسريع إيصال حاملة طائرات وغواصة صواريخ موجّهة إلى المنطقة دعما لإسرائيل.

وتعهّدت إيران وحزب الله الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر.

يُذكر أن الإدارة الأميركية التي تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وافقت على مساعدات عسكرية بقيمة 3.5 مليارات دولار لإسرائيل الأسبوع الماضي.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، تشنّ إسرائيل بدعم أميركي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.