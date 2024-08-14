انتقادات لمجلس الأمن لعجزه عن وقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة

انتقد المندوب الجزائري عمار بن جامع، مجلس الأمن لعجزه عن وقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، واصفا اجتماعاته في هذا الشأن بالعبثية وغير الفعالة.

عقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة طارئة بناء على طلب الجزائر، لبحث المجزرة التي ارتكبتها قوات من الجيش الإسرائيلي في مدرسة التابعين بحي الدرج في غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وخلال الجلسة حذرت مديرة قسم التمويل بمكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، ليزا دوتن، من انزلاق الأوضاع في غزة نحو كارثة أكبر، مطالبة بممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية لمنع مآس كالتي شهدتها مدرسة التابعين.

من جهته، انتقد المندوب الجزائري عمار بن جامع، مجلس الأمن لعجزه عن وقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، واصفا اجتماعاته في هذا الشأن بالعبثية وغير الفعالة.

وفي السياق، قال مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة رياض منصور إنه "في كل مرة يدفع فيها العالم من أجل وقف إطلاق النار ترد إسرائيل بمجزرة".

جاء ذلك في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.

وأضاف أنه "ليس من قبيل المصادفة أنه في كل مرة يدفع فيها العالم من أجل وقف لإطلاق النار ترد إسرائيل بمجزرة مثل تلك التي وقعت في مدرسة التابعين، إنها توجه بهذا رسالة أبشع من سابقتها مفادها أنها لن تتوقف".

بدورها، اعتبرت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن "لإسرائيل الحق في ملاحقة عناصر حركة حماس والرد على التهديدات"، لكنها حثت إسرائيل على "أن تتخذ تدابير للحد من الضرر على المدنيين".