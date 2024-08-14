واشنطن تعلن تدمير زورقين للحوثيين في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" فجر اليوم، الأربعاء، تدمير زورقين للحوثيين في البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت "سنتكوم" في بيان على منصة "إكس": "خلال الساعات الـ24 الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير زورقين تابعين للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر".

واعتبرت أن "الزورقين شكلا تهديدا واضحا ومباشرا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

و"تضامنا مع غزة" التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد منهم من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.