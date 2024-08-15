البيت الأبيض يرى "بداية مشجّعة" لمفاوضات الدوحة بشأن الهدنة في غزة

قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إن "اليوم هو بداية مشجّعة"، مؤكدا أن المباحثات انطلقت في وقت سابق في العاصمة القطرية بمشاركة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه"، وليام بيرنز.

اعتبر البيت الأبيض أن الجولة الجديدة من المفاوضات الهادفة لتحقيق هدنة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، حققت "بداية مشجعة" مع استئنافها، اليوم الخميس، في الدوحة، من دون أن يتوقع التوصل الى اتفاق سريع.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إن "اليوم هو بداية مشجّعة"، مؤكدا أن المباحثات انطلقت في وقت سابق في العاصمة القطرية بمشاركة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه"، وليام بيرنز.

وفي حين توقّع كيربي أن تتواصل المباحثات، غدا الجمعة، أكّدت تقارير إسرائيلية ذلك، مشيرة إلى أن الوفد الإسرائيلي المفاوض، سيبقى في قطر، الجمعة، لمواصلة المحادثات.

وأضاف كيربي: "يبقى الكثير من العمل. نظرا لتعقيد الاتفاق، لا نتوقع الخروج من هذه المباحثات مع اتفاق اليوم".

وذكر أن "هذا عمل محوري. يمكن تجاوز العقبات المتبقية، وعلينا أن نوصل هذه العملية الى خاتمتها".

وتابع: "علينا أن نرى الرهائن وقد تمّ الإفراج عنهم، مساعدات للمدنيين الفلسطينيين في غزة، الأمن لإسرائيل وتوترات أقل في المنطقة، وعلينا أن نرى هذه الأمور في أقرب وقت ممكن".