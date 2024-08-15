الجامعات الأميركية تواصل سيطرتها على تصنيف أفضل مؤسسات التعليم العالي في العالم

الجامعات الأميركية تحافظ على هيمنتها على قائمة مؤسسات التعليم العالي الأفضل في العالم؛ "هارفارد" تتبوأ الصدارة، وتليها "ستانفورد" و"معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" ("إم آي تي") ثم "كامبريدج" البريطانية.

تبوأت الجامعات الأميركية وفي مقدّمها "هارفارد" مجددا صدارة تصنيف "شنغهاي" لأفضل الجامعات في العالم الذي نشر اليوم، الخميس، حيث حلّت "باريس-ساكلي" أولى من بين مؤسسات التعليم العالي في أوروبا بنيلها المركز الثاني عشر.

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وحصلت "هارفارد" للسنة الثانية والعشرين تواليا على المرتبة الأولى في نسخة 2024 من هذا التصنيف العالمي لأفضل مؤسسات التعليم العالي، الذي يصدر منذ عام 2003 من الشركة المستقلة Shanghai Ranking Consultancy ("شنغهاي رانكينغ كونسلتنسي").

وحلت جامعتان أميركيتان أخريان هما "ستانفورد" و"معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" ("إم آي تي") في المرتبتين الثانية والثالثة، أما "كامبريدج" و"أكسفورد" البريطانيتان فنالتا تباعا المركزين الرابع والسادس في هذا التصنيف الذي استحوذت المؤسسات الجامعية في البلدان الناطقة بالإنجليزية، على مراكزه العشرة الأولى.

وبقيت جامعة باريس-ساكلي Paris-Saclay الفرنسية بين الجامعات العشرين الأولى، وتقدمت من المرتبة الخامسة عشرة إلى الثانية عشرة، محقِقة "أفضل مركز لمؤسسة جامعية فرنسية منذ إنشاء التصنيف"، بحسب بيان لوزارة التعليم العالي والبحوث الفرنسية.

ومنذ عام 2003، يأخذ تصنيف شنغهاي في الاعتبار ستة معايير، من بينها عدد جوائز نوبل وميداليات فيلدز (التي توصف بـ"نوبل الرياضيات") بين طلاب الدراسات العليا والأساتذة، وعدد الباحثين الأكثر استشهادًا بهم في تخصصاتهم أو عدد المنشورات في مجلتي "ساينس" و"نيتشر".

وتركّز هذه المعايير بشكل أساسي على البحوث وليس على التعليم، ما يولّد بعض الانتقادات لهذا الترتيب. وكما الحال مع تصنيف الأعوام المنصرمة، شمل التقويم أكثر من 2500 مؤسسة جامعية لتحديد تصنيف أفضل 1000 مؤسسة.