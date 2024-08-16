احتراق قُرابة 100 ألف فدان في اليونان ومحاولات للسيطرة على الحرائق

وأدّى الحريق إلى إخلاء مدينة ماراثون التاريخيّة على مسافة 40 كيلومترًا شمال شرق أثينا والّتي تعدّ أكثر من سبعة آلاف نسمة...

أظهرت الدمار الذي سببته حرائق الغابات والتي أجهزت ما يقرب من 100 ألف فدان في منطقة أتيكا باليونان.

ولحقت أضرار بالعديد من الشركات والمركبات والمنازل جراء الحرائق، كما دمرت مساحات خضراء متعددة.

وساهمت الرياح القوية والظروف الجافة إلى الانتشار السريع للحريق شمال أثينا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأخلى الدفاع المدنيّ اليونانيّ عددًا من المدن في ضاحية شمال شرق أثينا في مواجهة تقدّم حريق هائل اندلع الأحد ويواصل الاتّساع.

وكتب الدفاع المدنيّ في رسائل نصّيّة عمّمها على جميع الأشخاص الموجودين في المنطقة المعنيّة "حريق غابة قربكم. اتّبعوا تعليمات السلطات"، معطيًا توجيهات بشأن مسار الإخلاء.

وأدّى الحريق إلى إخلاء مدينة ماراثون التاريخيّة على مسافة 40 كيلومترًا شمال شرق أثينا والّتي تعدّ أكثر من سبعة آلاف نسمة.

وتمّ إخلاء ما لا يقلّ عن خمس مناطق أخرى فجر الإثنين فضلًا عن مستشفيين أحدهما للأطفال والآخر عسكريّ في بينتيليّ على مسافة 15 كيلومترًا شمال شرق العاصمة.

وفتحت السلطات ملعب أواكا الأولمبيّ في شمال أثينا لاستقبال آلاف الأشخاص.

وأوضح الناطق باسم فرق الإطفاء فاسيليس فاثراكويانيس خلال مؤتمر صحافيّ "كافحت قوّات الدفاع المدنيّ جميعها طوال الليل ورغم بذل جهود جبّارة، يواصل الحريق الانتشار بسرعة، ويتمدّد صوب بينتيلي".

وأفاد أنّه تمّ نشر 510 عناصر إطفاء و152 آليّة فيما تحلّق 29 طائرة فوق المنطقة خلال الأسبوع الماضي.