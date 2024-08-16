الولايات المتحدة توافق على بيع ألمانيا صواريخ باتريوت بقيمة 5 مليارات دولار

ذكر بيان أن الصفقة الجديدة "ستعمل على تحسين قدرة ألمانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وزيادة القدرات الدفاعية لجيشها".

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، موافقتها على بيع ما يصل إلى 600 صاروخ "باتريوت" بقيمة 5 مليارات دولار إلى ألمانيا التي كانت قد سلّمت منظومات دفاع جوي عدة إلى أوكرانيا.

وقالت الوكالة الأميركية للتعاون الأمني الدفاعي في بيان، إن "هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف في حلف شمال الأطلسي، يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا".

وأضاف البيان أن الصفقة الجديدة "ستعمل على تحسين قدرة ألمانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وزيادة القدرات الدفاعية لجيشها".

ووافقت وزارة الخارجية على الصفقة المحتملة إلى ألمانيا، كما قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، الخميس، الإخطار المطلوب إلى الكونغرس للمصادقة على الصفقة.

ومنحت ألمانيا عدة منظومات باتريوت لأوكرانيا التي تواجه هجمات صاروخية روسية متكررة وهجمات بطائرات مسيرة تستهدف بنيتها التحتية، ما جعلها في حاجة ماسة إلى دفاعات جوية إضافية.

وبعد الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، تخلت برلين عن موقفها السلمي التقليدي وأصبحت ثاني أكبر مورد للمساعدات العسكرية إلى كييف، بعد واشنطن.