بلينكن يزور إسرائيل للضغط على وقف إطلاق النار في غزة

جاء في بيان الخارجية الأميركية "من شأن هذا الاقتراح تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وضمان توزيع المساعدات الإنسانية في كل أنحاء غزة وتهيئة الظروف لاستقرار إقليمي أوسع نطاقا".

يتوجّه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل نهاية الأسبوع من أجل الضغط بغية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما تحاول الولايات المتحدة سد الفجوات في المحادثات التي استضافتها قطر، وفق ما أفادت الخارجية الأميركية.

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وجاء في بيان للخارجية الأميركية، أن بلينكن سيغادر الولايات المتحدة السبت في مسعى إلى "إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين من خلال الاقتراح" الذي قدمته الولايات المتحدة الجمعة خلال محادثات الدوحة.

وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس جو بايدن "نحن أقرب من أي وقت مضى" إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة حيث تستمر الحرب الإسرائيلية على غزة منذ عشرة أشهر.

وكان بايدن قد دعا إلى المحادثات في الدوحة. وقال البيت الأبيض في وقت سابق إن الدبلوماسيين سيواصلون العمل على التفاصيل على أمل إبرام الاتفاق في وقت لاحق الأسبوع المقبل في القاهرة.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي، شون سافيت، إن بايدن تحدث هاتفيا إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لمناقشة "التقدم المهم" الذي أحرز في المحادثات.

وكان بايدن والرئيس المصري وأمير قطر قد دعوا حماس وإسرائيل إلى الانضمام إلى المحادثات.

وجاء في بيان الخارجية الأميركية "من شأن هذا الاقتراح تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وضمان توزيع المساعدات الإنسانية في كل أنحاء غزة وتهيئة الظروف لاستقرار إقليمي أوسع نطاقا".

وأضاف أن "الوزير بلينكن سيؤكد الحاجة (...) إلى تجنب التصعيد أو أي أعمال أخرى قد تقوض القدرة على إتمام الاتفاق".

وستكون هذه الرحلة التاسعة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ولم تعلن وزارة الخارجية على الفور محطة أخرى لبلينكن بعد إسرائيل.