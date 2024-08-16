وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان وساطة وقف إطلاق النار بغزة

بحثا "مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة"، وفق المصدر ذاته.

بحث رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع وزير خارجية إيران بالوكالة علي باقري كني، مساء الخميس، جهود الوساطة التي ترعاها الدوحة والقاهرة للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق بيان للخارجية القطرية، تزامنا مع استئناف مباحثات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، في الدوحة الخميس.

وقالت الخارجية إن الوزيرين استعرضا "علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها".

وبحثا "مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة"، وفق المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الخميس، انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، محادثات توصف بـ"الحاسمة"، للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة بين إسرائيل وحماس.

ويشارك في المفاوضات رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس جهاز "الموساد" دافيد برنياع.

وبينما رفضت حماس المشاركة، طالبت مع فصائل أخرى بإلزام تل أبيب بما اتُفق عليه في تموز/ يوليو الماضي، استنادا لمقترح الرئيس الأميركي جو بايدن في أيار/ مايو الماضي.