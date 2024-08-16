"سنتكوم" تعلن تدمير محطة تحكم أرضية للحوثيين في اليمن

ذكرت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس"، أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير محطة تحكم أرضية تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة (لم تذكرها) خاضعة لسيطرتهم في اليمن".

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، تدمير محطة تحكم أرضية تابعة لجماعة "الحوثي" في اليمن.

وذكرت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس"، أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير محطة تحكم أرضية تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة (لم تذكرها) خاضعة لسيطرتهم في اليمن".

وأوضحت أن "محطة التحكم الأرضية شكلت تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف (حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة".

وذكرت أن تلك الإجراءات تأتي "لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأمس الخميس، أعلنت الجماعة اليمنية أن طيران التحالف الأميركيّ البريطانيّ، قد شن غارة على منطقة الصليف في محافظة الحديدة غربي اليمن"، دون ذكر تفاصيل عن نتائج الاستهداف.

وتضامنا مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، باشرت جماعة "الحوثي" منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، استهداف سفن شحن إسرائيلية، أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردًّا على تلك الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي، أو أي مكان تصله أسلحتها.