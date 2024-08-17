اليابان: إعصار أمبيل يتحرك بعيدًا وتحذيرات من انهيارات

"السلطات المحلية توصي بتوخي الحذر من المباني الهشة التي قد تنهار وكذلك الانهيارات الأرضية، ولا تزال الأمطار الغزيرة والرعد يهددان شمال اليابان"

ضرب إعصار قوي مصحوب بأمطار غزيرة منطقة العاصمة اليابانية، طوكيو، وتسبب في إطلاق تحذيرات من حدوث انهيارات طينية في شمال البلاد، قبل أن يتوجه شرقًا إلى المحيط الهادئ بعيدًا عن الساحل، اليوم السبت.

بينما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار كبيرة، عادت طوكيو والمناطق المجاورة إلى طبيعتها، حيث أصبحت الأجواء فيها مشمسة، واستأنفت القطارات السريعة التي كانت قد ألغت خدماتها بين طوكيو وناغويا ما أدى لتقطع السبل بآلاف الركاب، رحلاتها مع انطلاق أول قطار في الصباح.

مع ذلك، مازالت بعض القطارات المحلية متأخرة عن مواعيدها، وظلت عشرات الرحلات الجوية ملغاة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في اليابان إن إعصار أمبيل يتحرك بعيدًا عن الساحل الشرقي للبلاد بسرعة 20 كيلومترًا في الساعة، مصحوبًا برياح مستدامة تبلغ سرعتها 162 كيلومترًا في الساعة.

ولم يصل أمبيل إلى اليابسة، لكنه بلغ أقرب نقطة من اليابان بعد منتصف الليل، وعادت الكهرباء التي كانت قد انقطعت عن أكثر من 5 آلاف أسرة، باستثناء نحو 250 منزلاً في محافظتي إيباراكي وتوتشيغي، شمال شرق طوكيو، حسبما ذكرت شركة المرافق.

وتسبب الإعصار في سقوط لافتات وأشجار ودراجات وأعمدة. ولا تزال بعض الشواطئ محظورة على السباحين بسبب مياه البحر الهائجة والرياح القوية.

كما تم إلغاء أوامر الإخلاء لأكثر من 320 ألف ساكن في مدينة إيواكي في محافظة فوكوشيما، وعادت ملاهي "ديزني لاند" في طوكيو، التي كانت قد أغلقت في وقت مبكر من يوم الجمعة، إلى العمل في الساعات العادية من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء.

من جانبها قالت شركة ”ياماتو ترانزبورت” التي تتولى مهمة توصيل سلع أمازون وغيرها من عمليات التوصيل في اليابان إن عمليات التسليم في منطقة طوكيو عادت لكنها متأخرة، في حين أن بعض عمليات التوصيل تعطلت مؤقتا في شمال البلاد.

ونصحت السلطات بتوخي الحذر من المباني الهشة التي قد تنهار وكذلك الانهيارات الأرضية، ولا تزال الأمطار الغزيرة والرعد يهددان شمال اليابان، كما وعاد خبراء الطقس لتحذير السكان من درجات الحرارة المرتفعة بشدة، والتي عادة ما تتبع الرياح، لتصل إلى 38 درجة مئوية.