ترامب يهاجم منافسته الديموقراطية مع تقدم هاريس وفق أحدث استطلاع

شهد زخم السباق الرئاسي تحولا كبيرا منذ أن انسحب منه الرئيس جو بايدن في 21 تموز/يوليو، ودخلته هاريس في تطور حفز القاعدة الانتخابية للحزب الديموقراطي.

شهدت ولاية بنسلفانيا في نهاية الأسبوع تجمعات انتخابية للمرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديموقرطية كامالا هاريس، في حين أظهرت نتائج استطلاع أجري مؤخرا تحقيق نائبة الرئيس تقدما كبيرا قبل أيام من انعقاد المؤتمر الوطني العام للحزب الديموقراطي الذي سيعلنها رسميا مرشحته إلى البيت الأبيض.

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وينظم المهرجان الانتخابي لترامب في بلدة ويلكس-باري الصغيرة، فيما تجري هاريس جولة انتخابية في الولاية تشمل محطات عدة الأحد قبل التوجه إلى مؤتمر الحزب الديموقراطي المقرّر عقده في شيكاغو.

متحدثا في بنسلفانيا، بدأ ترامب بإلقاء اللوم على هاريس لإطلاقها العنان لما قال إنه تضخم "مدمر" - وهو واحد من أكبر القضايا في الحملة الانتخابية. وسرعان ما سخر ترامب من ضحكة هاريس ووصفها بأنها "شيوعية" و "مجنونة". كما انتقد صورة لهاريس على غلاف مجلة تايم، وأصر على أنه "يبدو أفضل منها بكثير".

شهد زخم السباق الرئاسي تحولا كبيرا منذ أن انسحب منه الرئيس جو بايدن في 21 تموز/يوليو، ودخلته هاريس في تطور حفز القاعدة الانتخابية للحزب الديموقراطي.

وأظهر استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز وجامعة سييينا ونشرت نتائجه السبت، أن هاريس أعادت الديموقراطيين للمنافسة بقوة في أربع ولايات كان ترامب متجها للفوز فيها بسهولة على بايدن.

ويواجه الجمهوري صعوبة في إيجاد سبيل لكبح صعود هاريس، ومن المرجح أن يثير الاستطلاع الجديد مزيدا من القلق لدى فريق حملته، مع تقدم نائبة الرئيس في أريزونا وكارولاينا الشمالية، وتقليصها الفارق في نيفادا وجورجيا.

وسيتعيّن على ترامب إيجاد زخم جديد خلال تجمعه الانتخابي، بعد سلسلة تجمعات بدت بلا زخم في دارته في فلوريدا وفي ناد للغولف يملكه في نيوجيرزي.

وتركز بيانات حملة ترامب على مسائل على غرار الهجرة والتضخم، لكن المرشح يخصص حيزا كبيرا في خطاباته لتوجيه انتقادات شخصية لهاريس، وهو أمر قد لا يستسيغه ناخبون من المستقلين أو ممن لم يحسموا خيارهم بعد في الاستحقاق المقرر في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاء في بيان لحملة ترامب قبيل التجمع الانتخابي في ويلكس-باري أن "الأميركيين الكادحين يعانون بسبب سياسات إدارة هاريس-بايدن الليبرالية الخطيرة".

وأضاف البيان "الأسعار مرتفعة بشكل مؤلم، وتكاليف المعيشة ازدادت بشكل كبير، والجريمة ارتفعت بشكل كبير، والمهاجرون غير الشرعيين يتدفقون إلى بلدنا"، علما بأن إجراءات مشددة فرضت مؤخرا على الحدود مع المكسيك أوقفت بشكل كبير تدفق العمال غير القانونيين وطالبي اللجوء.

وتشمل انتقادات ترامب تشكيكا في ذكاء هاريس وفي هويتها العرقية ووصفها بأنها "شيوعية".

وبينما تظهر استطلاعات الرأي احتدام المنافسة، فإن الولايات المتأرجحة وخصوصا بنسلفانيا، هي التي ستحسم النتيجة وفق نظام المجمع الانتخابي الأميركي. وقد خسر ترامب الولاية بفارق ضئيل أمام بايدن في 2020، لكنه يتمتع بدعم قوي في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة.

وتأمل نائبة الرئيس بالحفاظ على زخمها قبل التوجه إلى المؤتمر الوطني العام للحزب الديموقراطي.