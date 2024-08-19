"لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلات للشرق الأوسط حتى 26 أغسطس

مددت مجموعة لوفتهانزا الألمانية تعليق رحلاتها إلى كل من تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان وأربيل مجددا يوم الإثنين، ليستمر تعليق الرحلات حتى 26 آب/ أغسطس.

أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، اليوم الإثنين، تعليق رحلاتها إلى 4 عواصم شرق أوسطية هي تل أبيب وعمّان وبيروت وطهران، بالإضافة إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، حتى 26 آب/ أغسطس الجاري، بدلا من الموعد السابق المحدد في 21 من الشهر ذاته.

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وأشارت لوفتهانزا إلى أن قرار تعليق الرحلات يأتي بعد تحليل البيانات الأمنية في الشرق الأوسط. وذكرت الشركة إلى أنّها تتيح للركاب المتأثرين من قرار تعليق الرحلات بإلغاء أو تغيير موعد رحلاتهم مجانا؛ وكانت العديد من شركات الطيران الدولية علقت منذ نهاية الشهر الماضي رحلاتها من وإلى تل أبيب.

وتضم مجموعة لوفتهانزا تحتها العديد من شركات طيران مثل "يورو وينغز" و"الخطوط الجوية السويسرية" و"خطوط بروكسل الجوية" وتأتي هذه القرارات على وقع حالة التأهب الأمني في إسرائيل تحسبا لرد "حزب الله" وإيران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والقيادي في حزب الله، فؤاد شكر.

والأحد، أعلنت شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة "رايان إير" إلغاء جميع رحلاتها المتجهة من تل أبيب إلى 7 وجهات حول العالم، حتى نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل. وألغت "يونايتد إيرلاينز"، و"إير إنديا"، و"إير كندا"، و"فويلينغ"، وأميركان إيرلاينز"، و"كوريا إير" جميع الرحلات الجوية حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

بينما علقت "إيزي جيت"، و"كاثي باسيفيك: رحلاتها حتى آذار/ مارس 2025.