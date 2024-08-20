الحرس الثوري الإيراني: انتظار ردنا على إسرائيل قد يطول

المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن الرد الإيراني على إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران قد يستغرق وقتًا، مشيرًا إلى أن إيران تدرس خطواتها بدقة وسترد في الوقت المناسب.

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن فترة انتظار رد إيران على إسرائيل قد تكون طويلة؛ وذلك في ظل حالة الترقب لرد إيراني متوقع على إسرائيل إثر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران في 31 تموز/ يوليو الماضي.

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ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، قوله إن طهران "لم تترك أي هجوم على أهداف إيرانية دون رد"، وقال إن على إسرائيل أن تنتظر "الردود المدروسة في الوقت المناسب".

وأضاف أن "مرور الوقت في صالحنا، وردنا قد لا يشبه العمليات العسكرية السابقة وسيناريوهات الرد ليست متشابهة".

وذكر أن القادة العسكريين في إيران "سيأخذون كل الأمور بعين الاعتبار، ويتخذون قرارا مدروسا ودقيقا، وستكون تصرفاتهم فعالة، وستغير حسابات العدو".

وشدد على أن "القادة العسكريين لديهم القدرة على معاقبة العدو بشكل فعال"، وأنهم "لن يتعجلوا لأن فترة انتظار الرد قد تطول".

وأعرب المتحدث باسم الحرس الثوري عن اعتقاده بأن التحركات الأميركية لوقف إطلاق النار في غزة غير صادقة.

واعتبر أن واشنطن طرف في الحرب وتدعم إسرائيل بشكل شامل؛ وقال المسؤول الإيراني نفسه إن التطورات السياسية لا علاقة لها بحق طهران في الرد والانتقام لاغتيال هنية.