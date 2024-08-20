مؤتمر الحزب الديموقراطي.. هاريس تتعهد بهزيمة ترامب ومظاهرة تطالب بوقف الحرب على غزة

تظاهر آلاف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين في شيكاغو مع وصول بايدن لحضور افتتاح المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي، وذلك احتجاجا على دعم إدارته لإسرائيل في حرب غزة.

تعهدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي بهزيمة منافسها الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، الثاني، بعد وقت قصير من اختراق متظاهرين الحاجز الأمني في محيط موقع المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي في شيكاغو، احتجاجا على الدعم الأميركي لإسرائيل في حرب غزة.

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وقالت هاريس ن في كلمة مقتضبة في افتتاح المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي في شيكاغو "نحن ممتنون إلى الأبد" للرئيس جو بايدن.

وأضافت هاريس وسط هتافات الحاضرين "أريد أن أبدأ بالاحتفاء برئيسنا الرائع جو بايدن. جو، شكرا لك على قيادتك التاريخية وعلى خدمتك أمتنا مدى الحياة".

وتابعت هاريس التي رشحها الحزب رسميا لمنافسة الرئيس السابق الجمهوري ترامب، "دعونا نقاتل من أجل المُثُل العزيزة علينا، ودعونا لا ننسى أبدا: عندما نقاتل، ننتصر!".

وقد أشار أحدث استطلاعات الرأي الذي يعده موقع "ريل كلير بوليتكس" إلى أن هاريس تحظى بدعم 48.1% من الناخبين مقابل 46.7% لترامب، أي أنها تتقدم عليه بفارق 1.4%.

وتظاهر آلاف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين في شيكاغو مع وصول بايدن لحضور افتتاح المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي، وذلك احتجاجا على دعم إدارته لإسرائيل في حرب غزة.

وأفادت وكالة رويترز بأن متظاهرين اخترقوا الحاجز الأمني في محيط موقع المؤتمر، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع للتنديد بموقف الإدارة الأميركية الداعم لإسرائيل في حربها على غزة، مما دفع قوات الأمن للإسراع إلى الموقع والتدخل.

وأثناء تقدم حشود المتظاهرين، قام العشرات الذين انفصلوا عنها بتحطيم أجزاء من السياج الأمني. وسحب بعض المتظاهرين، الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء ويغطون وجوههم، قطعا من السياج إلى متنزه قريب من موقع المؤتمر في مركز يونايتد في شيكاغو.

وردد أفراد من الحشد هتافات "أنهوا الاحتلال الآن" و"العالم كله يشاهد"، تماما كما فعل المتظاهرون ضد حرب فيتنام خلال مؤتمر شيكاغو عام 1968 عندما اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين على الهواء مباشرة. وارتدى الضباط أقنعة الغاز بينما حاول بعض المتظاهرين إسقاط سياج آخر أقيم أمام الشرطة.