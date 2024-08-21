الحزب الديموقراطي يعتمد هاريس مرشحته لانتخابات الرئاسة

قال الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أمام المؤتمر العام للحزب الديموقراطي إن "الشعلة مررت" إلى هاريس، مشددا على أن البلاد مستعدة لأن تصبح المرشحة الديموقراطية رئيسة لها.

اعتمد الحزب الديمقراطي رسميا فجر اليوم الأربعاء، كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي في تصويت رمزي مرشحة لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أمام منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

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وقال الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أمام المؤتمر العام للحزب الديموقراطي إن "الشعلة مررت" إلى هاريس، مشددا على أن البلاد مستعدة لأن تصبح المرشحة الديموقراطية رئيسة لها.

وأكد أوباما الذي استقبل بالتصفيق والهتاف الحار في المركز الذي يقام فيه المؤتمر العام للحزب لتسمية هاريس رسميا، إن نائبة الرئيس الأميركي "ستكافح من أجل الأميركيين" معتبرا أن منافسها في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر دونالد ترامب "خطر".

وقال في خطاب حماسي ألقاه إن "أميركا مستعدة للرئيسة كامالا هاريس، وكامالا هاريس مستعدة للمنصب. إنها شخص أمضى حياته في النضال من أجل أولئك الذين يحتاجون لأن يسمعوا صوتهم".

وشدد على أن هاريس "شخص يراكم ويصغي إليكم وينهض كل يوم للنضال من أجلكم".

وأكد "نعم، يمكنها ذلك"، مستعيدا بذلك الشعار الانتخابي الذي أوصله إلى البيت الأبيض قبل 16 عاما وأدخله التاريخ كأول رئيس أسود للولايات المتحدة.

وقد ردد الحضور الشعار وراءه مرارا.

وخصص أوباما حيزا من خطابه لتحية نائبه السابق الرئيس جو بايدن، وحيزا أكبر لمهاجمة منافس هاريس في الانتخابات المقبلة الرئيس الجهوري السابق دونالد ترامب، مسلطا الضوء على الاختلافات الكثيرة بين هذا "الملياردير البالغ من العمر 78 عاماً والذي لا يتوقف أبداً عن النحيب" و"يخشى الخسارة" وهاريس التي "لن تنشغل بمصالحها بل ستنشغل بمصالحكم (..) وستعمل لصالح كل مواطن أميركي".

وقبل خطابه، قالت زوجته ميشال أوباما التي تتمتع بشعبية جارفة أيضا أمام المؤتمر "ثمة شيء ساحر ورائع في الأجواء.. إنها قوة الأمل المعدية" مؤكدة ان "الأمل يعود" وهو شعار ردده زوجها في حملته الانتخابية الظافرة الأولى في 2008.

وزاد خطاب باراك أوباما الحيوي من الحماسة المسيطرة على المندوبين في مؤتمر الحزب الذي انطلق الإثنين بعد كلمة ألقاها الرئيس جو بايدن، بعد أقل من شهر على انسحابه من السباق الرئاسي.

وقالت هاريس أثناء نشاط انتخابي في ولاية ويسكونسن المتأرجحة، إنه يشرفها الفوز بترشيح المندوبين الديموقراطيين، وإنها ستشق وإياهم طريقا جديدا نحو المستقبل والحرية، وفق تعبيرها.

وتتواصل أعمال المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي لليوم الثاني على التوالي في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية.