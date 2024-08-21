رغم تحفظ حكومتها: إيرلندا قد تشتري طائرات بدون طيار من إسرائيل

الجيش الإيرلندي يبحث عن مورّد لـ14 طائرة بدون طيار، ومصادر عسكرية إيرلندية تقول إن "منتجي الأسلحة الإسرائيليين في وضع جيد لتقديم العطاءات"، ودعوات للحكومة لدفع مشروع قانون يحظر شراء سلع من المستوطنات الإسرائيلية

مظاهرة في دبلن ضد الحرب على غزة (Getty Images)

يبحث سلاح الهندسة التابع للجيش الإيرلندي عن مورّد لـ 14 طائرة بدون طيار "للمراقبة والمسح والتفتيش والبحث والإنقاذ ليلاً ونهارًا" بالإضافة إلى مهام أخرى تعتبر سرية.

ولا تزال إجراءات المناقصة في مرحلة مبكرة، فيما نقلت صحيفة "آيريش تايمز"، اليوم الأربعاء، عن مصادر عسكرية إيرلندية قولها إن "منتجي الأسلحة الإسرائيليين في وضع جيد لتقديم العطاءات لأنهم يُعتبرون من رواد العالم في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار"، إلا أن الحكومة الإيرلندية تتحفظ من إبرام صفقة مع شركات إسرائيلية.

ودفعت إيرلندا مبلغ 8.5 مليون يورو لشركات صناعة الأسلحة الإسرائيلية، في السنوات العشر الأخيرة، وتواصل إيرلندا دفع 295 ألف يورو سنويًا لدعم وصيانة طائرات بدون طيار اشترتها من شركة "إيروناوتيكس" الإسرائيلية.

وقالت وزارة الدفاع الإيرلندية، حسب الصحيفة، "إن مثل هذه المناقصات مفتوحة لأي شركة أو دولة تخضع لشروط حظر أو قيود الأسلحة التي تفرضها الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي. ولا توجد مثل هذه القيود أو الحظر على إسرائيل أو الشركات الإسرائيلية".

إلا أن المنتقدين لصفقة كهذه دعوا الحكومة الإيرلندية إلى المضي قدمًا وإصدار مشروع قانون الأراضي المحتلة، الذي من شأنه أن يحظر جميع السلع والخدمات المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

يشار إلى أن إيرلندا من أكثر الدول الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه، وكانت بين خمس دول اعترفت، مؤخرا، بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. وتطالب إيرلندا بوقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.