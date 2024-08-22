السجن لثمانية عسكريين في تايوان بتهمة التجسس لصالح الصين

قالت المحكمة إن "أفعالهم انتهكت واجباتهم الرسمية المتمثّلة في الولاء للبلاد والدفاع عن البلاد والشعب"، وتسببت "بتعريض الأمن القومي ورفاهية شعب تايوان للخطر بشكل خطير".

أعلنت محكمة في تايوان اليوم، الخميس، الحكم على ثمانية عسكريين بالسجن لفترات تبلغ أقصاها 13 عاما، لإدانتهم بتهمة التجسس لصالح بكين، مشيرة إلى أنهم قاموا بذلك بدافع المال.

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وأكدت المحكمة العليا في تايوان، أن المتهمين في القضية هم جنود أبدوا استعدادهم "لجمع معلومات استخباراتية للصين تسببت في تسريب أسرار مهمة"، مضيفة "لقد أغواهم المال".

ومن بين المتهمين رجل يدعى هسياو، كان مفتاح تجنيد العسكريين للانضمام إلى "شبكة للصين" لجمع المعلومات وتسليمها، بحسب المحكمة التي أكدت الحكم عليه بالسجن 13 عاما.

كما حكم على آخر بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة لتصويره "فيديو حرب نفسية للإشارة إلى استعداده للاستسلام لجيش التحرير الشعبي (الصيني)"، بينما حُكم على رجل آخر بالسجن تسع سنوات بتهمة "التآمر للانشقاق" إلى الصين من خلال قيادة مروحية عسكرية.

وقالت المحكمة إن "أفعالهم انتهكت واجباتهم الرسمية المتمثّلة في الولاء للبلاد والدفاع عن البلاد والشعب"، وتسببت "بتعريض الأمن القومي ورفاهية شعب تايوان للخطر بشكل خطير".

ويمكن للمدانين تقديم استئناف ضد الحكم الصادر بحقهم.

وكان الادعاء العام قد وجه اتهامات في البداية إلى عشرة أشخاص في تشرين الثاني/نوفمبر في القضية. وتمت تبرئة أحدهم لعدم كفاية الأدلة.

وجرى التعرف على الآخر، وهو جندي متقاعد يدعى تشين، باعتباره الشخص الذي جنّد هسياو. لكن المحكمة قالت إنها ستتعامل مع قضية تشين بشكل منفصل بعد فراره إلى الصين، وهو مطلوب حاليا في تايوان.

وكان الحكم الصادر الخميس هو الأحدث في سلسلة من قضايا التجسس الأخيرة.

وفي الشهر الماضي، جرى توجيه اتهامات إلى رقيب عمل في مركز تدريب تابع للقوات البحرية، بتصوير وتسريب معلومات دفاعية سرية إلى بكين.

وتعتبر الصين تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتؤكد أنها ستعمل على استعادتها، بالقوة إذا لزم الأمر.