وزير خارجية إيران يتعهد بالعمل لإعادة بناء العلاقات مع أوروبا

قال عراقجي: "سنحاول إعادة بناء العلاقات مع الدول الأوروبية، ولكن لتحقيق ذلك، يتعين عليهم (الدول المعنية) التخلّي عن نهجهم العدائيّ، وبذل الجهود لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، ورفع العقوبات".

تعهد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بالعمل على إعادة بناء علاقات بلاده مع الدول الأوروبية، شريطة تخلي الأخيرة عن "نهجها العدائي".

جاء ذلك في تصريح لصحافيين أجانب، اليوم الخميس، بشأن السياسة الخارجية التي سيتبعها بعد توليه منصبه، بحسب ما ذكرته وكالة "تسنيم" للأنباء.

وقال عراقجي: "سنحاول إعادة بناء العلاقات مع الدول الأوروبية، ولكن لتحقيق ذلك، يتعين عليهم (الدول المعنية) التخلّي عن نهجهم العدائيّ، وبذل الجهود لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، ورفع العقوبات".

وشدّد على أنه يهدف إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، والعودة إلى منصة التجارة الدولية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه يخطط لإدارة التوتر مع الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وعام 2015، وقعت إيران ومجموعة (5+1) وهي الدول الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي، الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا، اتفاقا يقضي بتنظيم ومراقبة الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع العقوبات عنها.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق أحاديا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، في 2018، وبدأت إعادة فرض العقوبات على إيران، وإثر ذلك أوقفت طهران تدريجيا التزاماتها في الاتفاق واتخذت سلسلة خطوات، بما فيها تخصيب اليورانيوم عالي المستوى مرة أخرى.