إيران: مقتل مسؤول في الشرطة واعتقالات بالانتماء إلى "داعش"

في حين يرتبط العديد من هذه المواجهات بمحاولات تهريب، يعود بعضها إلى اشتباكات مع انفصاليين من البلوش أو جماعات مسلحة تنشط في تلك المنطقة، سبق لطهران أن اتهمت إسلام أباد بتوفير دعم لهم.

قتل مسؤول في الشرطة بمحافظة سيستان-بلوشستان في جنوب شرق إيران، والتي غالبا ما تشهد مناوشات بين مسلحين وقوات الأمن، بأيدي مسلحين قرب منزله، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الجمعة.

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وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أن "رئيس قسم التحقيق الجنائي في شرطة بلدة خاش اغتيل على يد مسلحين بالقرب من منزله".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.

وسيستان-بلوشستان الحدودية مع باكستان وأفغانستان، هي من أكثر محافظات إيران فقرا، وغالبية سكانها هم من أقلية البلوش السنية.

وغالبا ما تشهد المحافظة مناوشات بين قوات الأمن الإيرانية ومجموعات مسلحّة.

وفي حين يرتبط العديد من هذه المواجهات بمحاولات تهريب، يعود بعضها إلى اشتباكات مع انفصاليين من البلوش أو جماعات مسلحة تنشط في تلك المنطقة، سبق لطهران أن اتهمت إسلام أباد بتوفير دعم لهم.

كما خُطف عدد من عناصر قوات الأمن الإيرانية في المحافظة على يد مجموعات تصنفها إيران "إرهابية" أو "مناهضة للثورة" الإسلامية.

وفي نيسان/أبريل الماضي، قتل عشرة عناصر على الأقل من قوات الأمن الإيرانية و18 من المسلحين في هجومين شنّهما مسلحون في المحافظة استهدفا مركزا للشرطة ومقرا للحرس الثوري.

وتبنّت جماعة "جيش العدل" المسؤولية.

ونفّذت هذه الجماعة التي تشكّلت في العام 2012، سلسلة هجمات على الأراضي الإيرانية في السنوات الأخيرة. وتصنّفها طهران وواشنطن بأنّها "منظمة إرهابية"، وتشتبه الجمهورية الإسلامية بأن الجماعة تنفّذ عملياتها انطلاقا من قواعد خلفية في باكستان المجاورة.

إلى ذلك، أعلنت إيران الجمعة القبض على 14 شخصا قالت إنهم ينتمون إلى تنظيم "داعش"، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات في البلاد.

وقالت وزارة الأمن الإيرانية في بيان نشرته وكالة "إرنا" للأنباء "تم التعرف على 14 عنصرا من العناصر (..) المعروفة باسم داعش خراسان".

ولم توضح الوكالة جنسيات الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم، ولكنها أشارت إلى القبض عليهم في محافظات طهران والبرز وفارس وخوزستان.

وتابع البيان أن "المتهمين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية خلال الأيام القليلة الماضية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية".

وفي كانون الثاني/يناير، تبنّى تنظيم "داعش" تفجيرين انتحاريين في مدينة كرمان أديا إلى مقتل نحو 90 شخصا خلال إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، اعتقلت الشرطة الإيرانية ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم عناصر في تنظيم "داعش" وثمانية "متواطئين" معهم قرب طهران.