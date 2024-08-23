تضرّر أكثر من 4.5 مليون شخص في بنغلادش جراء الفيضانات

وشهدت الدولة الّتي تعدّ 170 مليون نسمة وتمرّ عبرها مئات الأنهر، فيضانات متكرّرة في العقود الأخيرة...

قضى 13 شخصًا على الأقلّ وتضرّر 4,5ملايين شخص في بنغلادش جرّاء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في شرق البلاد، على ما قالت الوزارة المكلّفة إدارة الكوارث وتقديم الإغاثة.

وشهدت الدولة الّتي تعدّ 170 مليون نسمة وتمرّ عبرها مئات الأنهر، فيضانات متكرّرة في العقود الأخيرة.

وهي من أكثر الدول عرضة لوقوع كوارث وللتغيّر المناخيّ، بحسب المؤشّر العالميّ لمخاطر المناخ.

وأكّد بيان للوزارة أنّ "4,5 ملايين شخص تضرّروا، وقضى 13 شخصًا في أنحاء البلاد".

ونقل قرابة 190 ألفًا آخرين إلى مراكز إيواء موقّتة، بحسب البيان. ولحقت أضرار بما مجموعه 11 من أصل 64 منطقة إداريّة بسبب الفيضانات.

وكانت فيني الواقعة على بعد 100 عن مدينة ومرفأ شيتاغونغ، الأكثر تضرّرًا.

وقال المتطوّع في جهود الإغاثة زاهد حسين بويا (35 عامًا)في فيني "الوضع كارثيّ هنا" مضيفًا "نحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن من الناس".