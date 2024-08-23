واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

بايدن: "لن تنتصر روسيا في هذا النزاع. سوف ينتصر شعب أوكرانيا المستقل - وستواصل الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا الوقوف معه في كل خطوة على الطريق".

أجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأعلن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لكييف في مواجهة الغزو الروسي، بحسب ما أفاد البيت الأبيض في بيان الجمعة.

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وقال بايدن في البيان "أنا فخور بأننا سنعلن اليوم عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا"، من دون تحديد القيمة المالية للحزمة.

وأكد أن الحزمة الجديدة تشمل "صواريخ دفاع جوي لحماية البنى التحتية الأوكرانية الحيوية، وتجهيزات مضادة للطائرات المسيّرة، وصواريخ مضادة للدروع للحماية في مواجهة تكتيكات روسيا المتبدلة في الميدان، وذخيرة لصالح الجنود على خط الجبهة وأنظمة صاروخية متنقلة لحمايتهم".

وأضاف بايدن "لن تنتصر روسيا في هذا النزاع. سوف ينتصر شعب أوكرانيا المستقل - وستواصل الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا الوقوف معه في كل خطوة على الطريق".

وشكر زيلينسكي بايدن على حزمة المساعدات الجديدة. وأكد عبر منصة "إكس" حاجة أوكرانيا "الى تسلّم أسلحة الحزم المعلنة بشكل عاجل، خصوصا الدفاعات الجوية الإضافية، لتتمكن من أن تحمي بشكل موثوق به، مدننا ومجتمعاتنا والبنى التحتية الحيوية".

جاءت المكالمة بين الزعيمين عشية ذكرى استقلال أوكرانيا، وفي اليوم نفسه الذي أعلنت فيه واشنطن فرض عقوبات على نحو 400 فرد وشركة مرتبطة بحرب روسيا على كييف.

والولايات المتحدة هي الداعم العسكري الرئيسي لأوكرانيا، وقد تعهدت بتقديم أكثر من 55 مليار دولار من الأسلحة والذخائر وغيرها من المساعدات الأمنية منذ أن بدأت روسيا الحرب في شباط/فبراير 2022.

ويأتي الإعلان عن المساعدات الجديدة فيما تشن قوات كييف هجوما على منطقة كورسك في غرب روسيا، وهو الهجوم الأخطر الذي يشنه جيش أجنبي على الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية.