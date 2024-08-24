زيلينسكي يعتبر في خطاب ذكرى استقلال أوكرانيا أن الحرب "عادت" إلى روسيا

اعتبر زيلينسكي أن روسيا بشنها الغزو في 2022 "كانت تسعى لشيء واحد: تدميرنا. وبدلا من ذلك، نحتفل اليوم بالذكرى الثالثة والثلاثين لاستقلال أوكرانيا. وما جلبه العدو إلى أرضنا عاد الآن إلى دياره".

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت إن روسيا تريد "تدمير" أوكرانيا لكن الحرب "عادت إلى ديارها"، وذلك في خطاب بالفيديو في ذكرى استقلال أوكرانيا تم تسجيله كما قال في المنطقة الحدودية حيث شنت كييف هجومها المفاجئ في روسيا.

تحيي كييف ذكرى استقلالها عن الاتحاد السوفياتي في وقت وصلت الحرب المستمرة مع روسيا مرحلة مهمة مع شن القوات الأوكرانية هجوم على مقطاعة كورسك الروسية.

وأضاف أن أوكرانيا "تفاجِئ مرة أخرى" متوعدا بأن روسيا سوف "تعرف ما هو الانتقام".

واعتبر أن روسيا بشنها الغزو في 2022 "كانت تسعى لشيء واحد: تدميرنا. وبدلا من ذلك، نحتفل اليوم بالذكرى الثالثة والثلاثين لاستقلال أوكرانيا. وما جلبه العدو إلى أرضنا عاد الآن إلى دياره".

وأكد "كل من يريد زرع الشر في أرضنا سيحصد ثماره على أراضيه. هذا ليس تنبؤا، وليس شماتة، وليس انتقاما أعمى. إنه عدالة".

ووصف زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بأنه "رجل عجوز مريض من الساحة الحمراء يهدد الجميع باستمرار بالزر الأحمر".

بدأت أوكرانيا في السادس من آب/ أغسطس هجوما كبيرا على هذه المنطقة الحدودية الروسية، واستولت على عشرات البلدات ومئات الكيلومترات المربعة.