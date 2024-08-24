كوريا الشمالية تندد بخطة إستراتيجية نووية أميركية جديدة كشفت عنها صحيفة

ستقوم كوريا الشمالية بـ"تعزيز قوتها الإستراتيجية بكل الطرق للسيطرة على كافة أشكال التحديات الأمنية التي قد تنتج عن خطة واشطن المعدلة والقضاء عليها"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

تعهدت كوريا الشمالية، السبت، تعزيز قدراتها النووية ردا على تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة قامت بمراجعة خطتها الإستراتيجية النووية.

وستقوم كوريا الشمالية بـ"تعزيز قوتها الإستراتيجية بكل الطرق للسيطرة على كافة أشكال التحديات الأمنية التي قد تنتج عن خطة واشطن المعدلة والقضاء عليها"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع أن خطة أميركية وافق عليها الرئيس جو بايدن في آذار/ مارس تقضي بالاستعداد لمواجهات نووية منسقة محتملة مع روسيا والصين وكوريا الشمالية.

وأضافت أن الخطة السرية جدا تعيد توجيه إستراتيجية الردع الأميركية لأول مرة بشكل يركز على التوسع السريع للصين في ترسانتها النووية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن وزارة الخارجية الكورية الشمالية "تعبر عن قلقها الشديد وتدين بشدة وترفض سلوك الولايات المتحدة".

وأضافت أن كوريا الشمالية تعهدت المضي قدما في بناء قوة نووية كافية وموثوقة بما يكفي للدفاع بحزم عن سيادتها.

وبيونغ يانغ وموسكو حليفتان منذ تأسيس كوريا الشمالية بعد الحرب العالمية الثانية، وتقاربت العلاقات بينهما بشكل أكبر منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.

واتهمت الولايات المتحدة وسيول كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالذخيرة والصواريخ لحربها في أوكرانيا.

واعتبرت بيونغ يانغ التي أعلنت نفسها قوة نووية "لا رجعة فيها"، الاتهامات لها بتزويد روسيا بأسلحة بأنها "سخيفة".

ومع ذلك فإنها شكرت روسيا لاستخدامها الفيتو في الأمم المتحدة في آذار/ مارس ضد مشروع قرار يمدد ولاية لجنة الخبراء المسؤولة عن مراقبة انتهاكات العقوبات، في وقت بدأ خبراء الأمم المتحدة التحقيق في عمليات نقل الأسلحة المفترضة.

وتقدم الصين، وهي أيضا حليف رئيسي لكوريا الشمالية، نفسها كطرف محايد في الهجوم الروسي على أوكرانيا وتقول إنها لا ترسل مساعدات فتاكة إلى أي من الجانبين، على عكس الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.

لكنها حليف سياسي واقتصادي وثيق لروسيا.

تنظر موسكو إلى بكين باعتبارها شريان حياة اقتصادي منذ بدء الصراع في أوكرانيا، إذ عززت الدولتان التجارة إلى مستويات قياسية فيما فُرضت على روسيا عقوبات غربية مشددة.