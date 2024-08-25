حملة هاريس تؤكد جمع 540 مليون دولار خلال شهر

قالت مديرة حملة هاريس جين أومالي ديلون في بيان "قبل خطاب نائبة الرئيس هاريس مساء الخميس مباشرة، تجاوزنا رسميا مبلغ 500 مليون دولار".

أعلن فريق المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس، الأحد، أنه جمع أكثر من نصف مليار دولار منذ بدء حملتها قبل شهر.

وقبلت كامالا هاريس ترشيح الحزب الديمقراطي لها في مؤتمر الحزب في شيكاغو الخميس، ما يجعلها المرشحة الديموقراطية الرسمية لخوض الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر. وحلت هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن مكانه في السباق الرئاسي بعدما أعلن انسحابه منه في 21 تموز/ يوليو.

وقالت مديرة حملة هاريس جين أومالي ديلون في بيان "قبل خطاب نائبة الرئيس هاريس مساء الخميس مباشرة، تجاوزنا رسميا مبلغ 500 مليون دولار".

وأكدت أن المجموع يبلغ حاليا 540 مليونا، لافتة إلى أنه "رقم غير مسبوق في أي حملة في التاريخ"، من دون أن تحدد الفترة التي استندت إليها في مقارنتها.

وقالت أومالي ديلون "مباشرة بعد خطابها، شهدنا ساعة كانت الأفضل في مجال جمع التبرعات" للحملة.

ويسلط البيان الضوء على أهمية صغار المانحين مؤكدا أن "ثلث" التبرعات المسجلة خلال أسبوع المؤتمر الديموقراطي أتت من مساهمين جدد.

وتشمل هذه الأرقام تبرعات لهياكل مختلفة تمّول الحملة الوطنية.

وفي الـ24 ساعة التي أعقبت إعلان انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي ودعمه لنائبته، جمع الديمقراطيون 81 مليون دولار، في إشارة إلى تغيير جذري وتحرّك بعد ركود شهده الديموقراطيون في بداية تموز/يوليو، في أعقاب الأداء الكارثي لبايدن خلال المناظرة ضد دونالد ترامب في نهاية حزيران/يونيو.

من جهتها، أعلنت حملة المرشح الجمهوري في مطلع آب/ أغسطس توفّر نحو 327 مليون دولار لديها، وذلك قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الأميركية التي تتطلب مئات الملايين من الدولارات، خصوصا لتمويل بث إعلانات سياسية عبر التلفزيون.