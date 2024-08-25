مقتل خمسة مدنيين في غارة أوكرانية على بيلغورود الروسية

المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا مستهدفة بشكل متزايد منذ أن بدأ الجيش الأوكراني هجومه غير المسبوق في 6 آب/ أغسطس في منطقة كورسك قرب بيلغورود.

قتل خمسة مدنيين وأصيب 12 آخرون في غارة أوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، حسبما أعلن الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأحد.

وقال غلادكوف إن الهجوم على قرية راكيتنوي "أودى بخمسة مدنيين"، مشيرا إلى أن "12 شخصا أصيبوا بينهم ثلاثة قصّر".

وأشار إلى أن أربعة من الجرحى حالهم خطرة، هم امرأة مصابة بشظية في البطن تخضع لجراحة وثلاثة رجال في وضع حرج.

وباتت المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا مستهدفة بشكل متزايد منذ أن بدأ الجيش الأوكراني هجومه غير المسبوق في 6 آب/ أغسطس في منطقة كورسك قرب بيلغورود.

وأعلنت موسكو في منتصف آب/ أغسطس عن إرسال قوات إضافية إلى منطقة بيلغورود حيث فُرِضت حال الطوارئ، وعن إخلاء خمس قرى على الحدود مع أوكرانيا اعتبارا من 19 آب/ أغسطس.