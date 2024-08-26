إيران: المعادلات الإستراتيجية تغيرت وإسرائيل فقدت قدرتها الهجومية وقوة الردع

الخارجية الإيرانية: إسرائيل "قد تكون قادرة على إخفاء أو تشويه أو فرض رقابة على بعض الحقائق المتعلقة بعملية يوم الأربعين لحزب الله، لكنها تعلم جيدا أن الحقائق القائمة لن تتغير".

أشادت إيران اليوم، الإثنين، بالهجوم الذي شنه حزب الله على مواقع في إسرائيل، واعتبرت أن تل أبيب "فقدت قدرتها الهجومية وقوة الردع".

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ورأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن "المعادلات الإستراتيجية قد تغيرت بشكل جذري على حساب الكيان الصهيوني"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

واعتبر أن الجيش الإسرائيلي "فقد قدرته الهجومية وقوة الردع الفعالة، وعليه الآن أن يدافع عن نفسه ضد الضربات الإستراتيجية".

وأضاف كنعاني أن إسرائيل "قد تكون قادرة على إخفاء أو تشويه أو فرض رقابة على بعض الحقائق المتعلقة بعملية يوم الأربعين لحزب الله، لكنها تعلم جيدا أن الحقائق القائمة لن تتغير".

وأعلن حزب الله أمس، الأحد، أنه أطلق قذائف صاروخية وطائرات مسيرة على إسرائيل، ردا على اغتيال الأخيرة القائد العسكري، فؤاد شكر، بقصف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 30 تموز/ يوليو.

ولم يتحدث الجيش الإسرائيلي عن وقوع إصابات في الهجوم باستثناء مقتل جندي في سلاح البحرية جراء صاروخ اعتراض بمنطقة الجليل الغربي، مشيرا إلى أنه "أحبط غالبية الهجوم".

ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل يومي منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعد يوم واحد من اندلاع الحرب المدمرة على غزة.

وارتفع منسوب التوتر في الأسابيع الأخيرة بعد اغتيال شكر الذي تلاه بعد ساعات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران بضربة نسبت إلى إسرائيل. وتوعدت طهران وحزب الله بالرد على اغتيالهما.