هجمات متبادلة بالصواريخ والمسيرات بين روسيا وأوكرانيا

سمع دوي 7 انفجارات على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الإثنين، وفق ما أفاد مراسلو فرانس برس، في ظل تحذير على مستوى البلاد من هجمات جوية روسية.

تبادلت روسيا وأوكرانيا، اليوم الإثنين، هجمات بالمسيرات والصواريخ، حيث هاجمت مسيرات أوكرانية مباني سكنية في ساراتوف وانغلز وسط روسيا، بينما سمع دوي انفجارات في كييف جراء هجمات صاروخية نفذتها موسكو.

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وسمع دوي 7 انفجارات على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الإثنين، وفق ما أفاد مراسلو فرانس برس، في ظل تحذير على مستوى البلاد من هجمات جوية روسية.

أفادت وسائل إعلام والسلطات الأوكرانية بوقوع انفجارات في عدد من مناطق البلاد، بعد أن شنت القوات الروسية ضربة صاروخية ضخمة على أوكرانيا صباح اليوم الإثنين. وتحدثت تقاير عن تضرر منشأة صناعية في مقاطعة بولتافا.

وأعلنت قنوات على تلغرام وقوع انفجارات في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك مدينة لوتسك، حيث أفاد مسؤولون بأن هجوما ألحق أضرارا بمبنى سكني.

وأفاد حاكم مقاطعة ساراتوف في وسط روسيا، رومان بوسارغين، بتدمير عدد من الطائرات بدون طيار فوق مدينتي ساراتوف وإنغلز فجر اليوم الإثنين، وأدى سقوط الحطام إلى إصابات بين المدنيين.

وكتب بوسارغين عبر "تلغرام": "دمرت الدفاعات الجوية في الصباح طائرات بدون طيار، تم تسجيل سقوط حطام على مبان سكنية في ساراتوف وإنغلز".

وفي منشور لاحق أوضح أن هجوم المسيرات أدى إلى تعرض أحد المجمعات السكنية في ساراتوف لـ"أضرار جزئية".

أفادت وزارة الصحة المحلية بإصابة أربعة أشخاص بجروح نتيجة هجوم المسيرات على ساراتوف، مؤكدة نقل امرأة إلى المستشفى.

أما مدينة إنغيلز فأدى سقوط مسيرة إلى تضرر أحد المباني متعددة الطوابق فيها، دون وقوع إصابات، حسب الحاكم.

أعلنت الدفاع الروسية في بيان لها أن قواتها دمرت 9 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة ساراتوف خلال الليلة الماضية، إضافة إلى 3 مسيرات فوق كورسك، واثنتين فوق كل من بيلغورود وبريانسك وتولا، ومسيرة واحدة فوق كل من أوريول وريازان، لتصبح بذلك حصيلة المسيرات التي تم تحييدها فوق الأراضي الروسية خلال الليل 20 مسيرة.