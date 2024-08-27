الصين تعلن التحقيق في اختراق طائرة عسكرية لها لأجواء اليابان

شددت طوكيو الثلاثاء على أن ما حصل الإثنين في بحر الصين الشرقي يمثّل "انتهاكا خطرا للسيادة اليابانية".

أعلنت بكين اليوم، الثلاثاء، أنها تحقق في ما إذا كانت طائرة عسكرية صينية خرقت المجال الجوي الياباني الإثنين، وذلك بعدما اتهمتها طوكيو بـ"انتهاك خطر" لسيادتها.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، لين جيان، للصحافيين إن "الأقسام الصينية المعنية هي في طور جمع المعلومات وتتثبت من الموقف"، وذلك ردا على الاتهامات اليابانية.

وأكد أن "الطرفين أبقيا على التواصل من خلال القنوات العاملة القائمة"، مشددا على أنه "لا نية لدى الصين للتطفل على المجال الجوي لأي بلد".

وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية الإثنين، أنه "تمّ التثبت من أن طائرة صينية انتهكت المجال الجوي الإقليمي قبالة جزر دانجو في منطقة ناغاساكي بين الساعة 11:29 والساعة 11:31 تقريبا"، مشيرة إلى أنها أرسلت "طائرات مقاتلة بشكل عاجل".

وأضافت أن طائرة "تجسس من طراز واي-9" خرقت المجال الجوي في الساعة 11:29 (2:29 بتوقيت غرينتش) لحوالي دقيقتين.

وشددت طوكيو الثلاثاء على أن ما حصل الإثنين في بحر الصين الشرقي يمثّل "انتهاكا خطرا للسيادة اليابانية".

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، خلال مؤتمر صحافي إنّ "اختراق طائرة عسكرية صينية مجالنا الجوي لا يمثل انتهاكا خطرا لسيادتنا فحسب، بل يمثّل أيضا تهديدا لأمننا وهو أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأكد أن الحادث هو "أول توغل مؤكد ومعلن لطائرة عسكرية صينية في مجالنا الجوي منذ أن اتخذنا إجراءات مضادة" لهذه التوغلات.