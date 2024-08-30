زيلينسكي يقيل قائد القوات الجوية بعد تحطم مقاتلة "إف-16"

أورد الجيش الأوكراني أن حادث التحطم الذي أودى بالطيار أوليكسي ميس الذي تلقى تدريبا في الولايات المتحدة، وقع خلال هجوم روسي كبير بالصواريخ والمسيرات الإثنين.

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة إقالة قائد القوات الجوية ميكولا أوليشتشوك، غداة إعلان تحطم مقاتلة "إف-16" أميركية الصنع سبق أن تسلمتها كييف.

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وكتب زيلينسكي على "تلغرام": "قررت استبدال قائد سلاح الجو في القوات المسلحة الأوكرانية"، بعد نشر مرسوم في هذا الصدد على موقع الرئاسة.

ولم يوضح زيلينسكي أسباب هذا القرار الذي يأتي غداة إعلان تحطم مقاتلة من طراز "إف-16"، تسلمتها كييف أخيرا من الدول الغربية بعدما طالبت بها تكرارا طوال عامين.

وأورد الجيش الأوكراني أن حادث التحطم الذي أودى بالطيار أوليكسي ميس الذي تلقى تدريبا في الولايات المتحدة، وقع خلال هجوم روسي كبير بالصواريخ والمسيرات الإثنين.

ولم تدل السلطات الأوكرانية سوى بمعلومات ضئيلة عن الحادث.

ومن جهتها، قالت النائب الأوكرانية ماريانا بيزوغلا العضو في لجنة الدفاع في البرلمان إن المقاتلة الأميركية أسقطتها من طريق الخطأ إحدى منظومات باتريوت للدفاع الجوي "بسبب تنسيق سيئ بين الوحدات".

وفي رسالة على "تلغرام"، انتقدت بيزوغلا الخميس "ثقافة الكذب" داخل القيادة العسكرية الأوكرانية و"عدم محاسبة أي من الجنرالات وبقاء الجنرال أوليشتشوك في منصبه".

وأضافت الجمعة أنها "المرة الثالثة على الأقل" تسقط طائرة أوكرانية عن طريق الخطأ بواسطة الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأوضحت أن "الحادثين السابقين نسبا رسميا إلى الروس".

وقبل إقالته، وعد قائد سلاح الجو عبر فيسبوك الجمعة بـ"تبيان أسباب الكارثة الجوية" التي تعرضت لها المقاتلة، مؤكدا أنه "لن يخفي شيئا".

واتهم بيزوغلا بأنها تريد "تشويه سمعة المسؤولين العسكريين الكبار" والولايات المتحدة، الدولة المصنعة لمقاتلات "إف-16" ومنظومة باتريوت للدفاع الجوي.

وأعلنت أوكرانيا بداية آب/اغسطس أنها تلقت دفعة أولى من طائرات "إف-16".