سيارة تصدم قافلة مهاجرين في المكسيك وتقتل ثلاثة أشخاص

ذكرت وسائل إعلام محلية أن السائق فقد السيطرة على السيارة ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم فتاة وإصابة 17 شخصا في الحادث الذي وقع في ولاية واهاكا، وفق ما أفادت السلطات.

صدمت سيارة قافلة مهاجرين كانت متّجهة نحو الولايات المتحدة على طريق سريع في جنوب المكسيك ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم فتاة، وفق ما أفادت السلطات.

وأعلن المعهد الوطني للهجرة في بيان إصابة 17 شخصا في الحادث الذي وقع في ولاية واهاكا، مضيفا أن رجلا وفتاة من نيكاراغوا وامرأة من الإكوادور قتلوا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السائق فقد السيطرة على السيارة.

ويعبر آلاف المهاجرين من أميركا اللاتينية ودول الكاريبي المكسيك كل عام متجهين إلى الحدود الأميركية، هربا من العنف والفقر في بلدانهم، وعلى طول الطريق، يقعون ضحايا عنف "مهربي البشر" وعصابات وابتزاز السلطات وحوادث.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، قضى 50 شخصا في حادث شاحنة-مقطورة كانت تنقل 160 مهاجرا في ولاية تشياباس (جنوب).