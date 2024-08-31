إسبانيا: لا نسمح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحتنا

بوريل: "استخدام الأسلحة الموردة لأوكرانيا من البلدان الأوروبية ضد أهداف داخل الأراضي الروسية لا تعني أننا سنخوض حربًا مع روسيا".

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، إن بلادها لا تسمح باستخدام الأسلحة التي أرسلتها إلى أوكرانيا لضرب الأراضي الروسية.

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جاء ذلك في تصريح للصحفيين بعد اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الذي عقد في بروكسل، الجمعة.

وأضافت روبلز: "ما أرسلته إسبانيا إلى أوكرانيا عبارة عن أسلحة ولوازم لأغراض دفاعية، ولا تدخل في نطاق احتمالية استخدامها في هجوم على الأراضي الروسية".

وأردفت أن "إسبانيا تحترم القرارات التي اتخذتها الدول الأخرى وموقف أوكرانيا، لكن مثل هذا الاستخدام للمواد التي أرسلتها إسبانيا (لمهاجمة الأراضي الروسية) غير وارد".

كما أكدت الوزيرة معارضة بلادها لتدريب الجنود الأوكرانيين داخل أوكرانيا، وأشارت إلى أن 6 آلاف جندي أوكراني سيتلقون التدريب لغاية نهاية العام الجاري داخل إسبانيا فقط.

بوريل: "ننظر بإيجابية"

والجمعة، أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أنهم ينظرون بإيجابية بشأن استخدام المستلزمات العسكرية المرسلة من دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا لغرض مهاجمة الأراضي الروسية.

وأضاف أن "استخدام الأسلحة الموردة لأوكرانيا من البلدان الأوروبية ضد أهداف داخل الأراضي الروسية لا تعني أننا سنخوض حربًا مع روسيا، هذه مبالغة".