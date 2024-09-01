بابا الفاتيكان يوجه نداء كي لا تتوقف المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وجه بابا الفاتيكان نداء كي لا تتوقف المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأعرب البابا فرانسيس عن قلقه من "خطر اتساع الصراع ليشمل مدنا فلسطينية أخرى".

وجه بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، نداء كي لا تتوقف المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.

جاء ذلك خلال تلاوته صلاة "التبشير الملائكي" من نافذة مكتبه المطل على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

وأعرب فرنسيس عن قلقه من "خطر اتساع الصراع ليشمل مدنا فلسطينية أخرى" وجدد دعوته لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال إنه "أدعو كي لا تتوقف المفاوضات، ومن أجل وقف فوري لإطلاق النار، وللإفراج عن الرهائن وإغاثة سكان غزة التي انتشرت فيها الأمراض ومن بينها شلل الأطفال".

وأضاف: "ليعم السلام الأرض المقدسة والقدس، ولتكن المدينة المقدسة مكان لقاء يلمس فيه المسيحيون واليهود والمسلمون الاحترام والقبول".

وشدد على ضرورة احترام الوضع القائم للأماكن المقدسة.

ومنذ أشهر، تتوسط قطر ومصر في مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، فيما تدعم الولايات المتحدة هذه الجهود عبر اتصالات ولقاءات مع مسؤولين إسرائيليين ومصريين وقطريين.

وتُصر إسرائيل على استمرار سيطرتها العسكرية على محوري فيلادلفيا ونتساريم، بينما تتمسك حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، ضمن أي اتفاق لوقف الحرب وتبادل أسرى.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 134 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.