158 مسيرة أوكرانية هاجمت روسيا والعاصمة موسكو

أثارت الهجمات قلقا بشأن مدى قدرة الدفاعات الروسية على حماية البنية التحتية الحيوية، خاصة في ظل تزايد استخدام أوكرانيا للطائرات المسيرة في عملياتها العسكرية ضد روسيا.

جانب من الأضرار التي تسبب بها المسيرات الأوكرانية (Getty Images)

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، إحباط سلسلة هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة، بينها هجوم ضخم في منطقة بريانسك المتاخمة للحدود مع أوكرانيا، إضافة إلى هجمات استهدفت العاصمة موسكو ومناطق أخرى من البلاد.

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أفاد حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز، بأن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إحباط "هجوم ضخم" بطائرات مسيّرة في المنطقة، حيث رُصدت ودمّرت 26 مسيرة على الأقل.

وأكد بوغوماز أن هذا الهجوم لم يسفر عن أي أضرار مادية أو إصابات، مشددا على أن القوات الروسية كانت في حالة استعداد تام لصد الهجوم.

وفي العاصمة الروسية موسكو، أعلن رئيس البلدية سيرغي سوبيانين، إسقاط 5 طائرات مسيّرة كانت تستهدف المدينة. ويأتي ذلك بعد أسبوع من تعرض موسكو لهجوم وصفه سوبيانين بأنه "من أكبر الهجمات بطائرات مسيّرة على الإطلاق".

ولم تسفر هذه الهجمات عن أضرار كبيرة أو إصابات، ولكنها أثارت مخاوف من تصاعد وتيرة الهجمات على العاصمة.

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاعات الجوية أسقطت 158 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، مشيرة إلى أن العدد الأكبر منها سقط في المناطق الحدودية مع أوكرانيا، مثل كورسك وبريانسك وفورونيج وبيلغورود.

أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها تعاملت مع هذه الهجمات بفعالية، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية الروسية نجحت في التصدي للهجمات قبل أن تحقق أهدافها.

أثارت الهجمات قلقا بشأن مدى قدرة الدفاعات الروسية على حماية البنية التحتية الحيوية، خاصة في ظل تزايد استخدام أوكرانيا للطائرات المسيرة في عملياتها العسكرية ضد روسيا.

وتشهد المناطق الحدودية الروسية هجمات متزايدة منذ بداية آب/أغسطس الماضي، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا.