إصابة سفينة تجارية بمقذوفين قبالة سواحل اليمن

يأتي الهجوم في سياق هجمات متواصلة يتبناها الحوثيون منذ تشرين الثاني/نوفمبر على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

أبلغت سفينة تجارية اليوم، الإثنين، عن إصابتها بمقذوفين قبالة سواحل اليمن مشيرة إلى أنها تعمل على احتواء الأضرار، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كاي أم تي أو".

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وقالت الهيئة في مذكرة إنها تبلغت من ربّان سفينة تجارية بأنها "أُصيبت بمقذوفين مجهولين" قبل وقوع "انفجار ثالث على مقربة منها"، على بُعد 70 ميلا بحريا شمال غرب ميناء الصليف الواقع في محافظة الحُديدة بغرب اليمن والخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأشارت إلى أنه "يجري حاليا السيطرة على الأضرار". ولفتت إلى "عدم وقوع إصابات على متن السفينة التي تتجه إلى الميناء التالي".

ويأتي الهجوم في سياق هجمات متواصلة يتبناها الحوثيون منذ تشرين الثاني/نوفمبر على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويقول الحوثيون إنّهم يشنّون هذه الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل الحرب الإسرائيلية المدمرة والمتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

ودفعت هجمات الحوثيين بعض شركات الشحن إلى الالتفاف حول جنوب إفريقيا لتجنب عبور البحر الأحمر، وهو طريق حيوي يمرّ عبره 12% من التجارة العالمية.

وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الإستراتيجية.

ولمحاولة ردعهم، تشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 كانون الثاني/يناير. وينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومسيّرات يقول إنها معدّة للإطلاق.