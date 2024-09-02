متمردون يشنون هجوما بطائرة مسيرة في شمال شرق الهند

قتل ما لا يقل عن 200 شخص في الولاية منذ اندلاع أعمال عنف في أيار/ مايو 2023 بين طائفتي ميتي ذات الغالبية الهندوسية وكوكي ذات الغالبية المسيحية. وأقامت المليشيات المتناحرة حواجز في بعض أنحاء الولاية الحدودية مع بورما.

شنّ متمردون في ولاية مانيبور بشمال شرق الهند هجوما ضد قوات الأمن أودى بحياة امرأة، استخدموا خلاله طائرة مسيّرة، في ما اعتبرته الشرطة "تصعيدا بالغا" في أعمال العنف في المنطقة.

وقتلت امرأة في الحادية والثلاثين من العمر وأصيب ستة أشخاص، أمس الأحد، في "هجوم غير مسبوق"، بحسب الشرطة، استخدِمت خلاله طائرة بدون طيار لإلقاء الشحنة المتفجرة لقذيفة صاروخية.

وقتل ما لا يقل عن 200 شخص في الولاية منذ اندلاع أعمال عنف في أيار/ مايو 2023 بين طائفتي ميتي ذات الغالبية الهندوسية وكوكي ذات الغالبية المسيحية. وأقامت المليشيات المتناحرة حواجز في بعض أنحاء الولاية الحدودية مع بورما.

تمحورت التوترات بين الطائفتين حول التنافس على الأراضي والوظائف العامة، فيما اتهم ناشطون حقوقيون الزعماء المحليين بتأجيج الانقسامات الإثنية لتحقيق مكاسب سياسية.

وقالت شرطة مانيبور، الأحد، إنه "في حين أن المسيّرات المتفجرة تستخدم بشكل شائع في الحرب العامة، إلا أن هذا الاستخدام... للمسيّرات لرمي متفجرات تستهدف قوات الأمن والمدنيين يشكّل تصعيدا بالغا".

وأشارت إلى أن الهجوم نفذه متمردون يرجح أنهم من الكوكي.

والمصابون الستة هم طفلة في السادسة من العمر هي ابنة القتيلة، إضافة إلى ثلاثة مدنيين وعنصرين من الشرطة.

ولم تستبعد الشرطة "تورط محترفين على مستوى عال من التدريب".