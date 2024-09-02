مصرع 19 شخصا جراء الأمطار الغزيرة جنوبي الهند

لقي 19 شخصا مصارعهم جراء الأمطار الغزيرة، جنوبي الهند، وتسببت الأمطار في حدوث فيضانات مفاجئة في ولايتي أندرا براديش وتيلانغانا.

لقي 19 شخصا مصارعهم جراء الأمطار الغزيرة في ولايتي أندرا براديش وتيلانغانا، جنوبي الهند.

وذكر موقع "إنديا توداي"، الاثنين، أن الأمطار المستمرة في الولايتين منذ أيام لا تزال تتسبب في حدوث فيضانات مفاجئة وأضرار مادية وخسائر في الأرواح.

وأشارت السلطات الرسمية إلى أن جهود البحث مستمرة عن 3 أشخاص جرفتهم مياه الفيضانات في ولاية أندرا براديش، وشخص تم الإبلاغ عن فقدانه في تيلانغانا.

ولفتت إلى إجلاء أكثر من 17 ألف شخص تضرروا من الأمطار في ولاية أندرا براديش إلى مناطق آمنة، وإلغاء 140 خدمة قطار في جميع أنحاء الولاية.

وفي هذا السياق، التقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي مع رئيس وزراء ولاية أندرا براديش تشاندرابابو نايدو ورئيس وزراء تيلانغانا ريفانث ريدي لتقييم الوضع.

وحث مودي رئيسَي وزراء الولايتين على الاستعداد مع توقع هطول المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة، مؤكدا أن الحكومة ستقدم كل المساعدات الممكنة.