بعد عام من زلزال الحوز المدمّر في المغرب: البناء يتواصل في 49 ألف منزل متضرّر

دعت اللجنة إلى ضرورة حثّ باقي الأسر المتضرّرة على تسريع أعمال إعادة بناء وتأهيل منازلها، حتّى يتسنّى لها الاستفادة من باقي دفعات الدعم...

أعلنت الحكومة المغربيّة، الاثنين، استمرار أعمال البناء في 49 ألفًا و632 منزلًا متضرّرًا، فيما أكملت ألف أسرة إعادة بناء منازلها، بعد قرابة عام على وقوع زلزال الحوز.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزاريّة المكلّفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العامّ للمناطق المتضرّرة من زلزال الحوز، ترأّسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وفق بيان لرئاسة الحكومة.

وفي 8 سبتمبر/ أيلول 2023 ضرب زلزال بقوّة 7 درجات مدنًا بينها مرّاكش والحوز وشيشاوة ووارزات (شمال)، وتارودانت (وسط)، مخلّفًا 2960 قتيلًا و6125 مصابًا، إضافة إلى دمار مادّيّ كبير، وفقًا لوزارة الداخليّة‪.

ودعت اللجنة إلى ضرورة حثّ باقي الأسر المتضرّرة على تسريع أعمال إعادة بناء وتأهيل منازلها، حتّى يتسنّى لها الاستفادة من باقي دفعات الدعم.

وتستفيد الأسر من 4 مراحل من الدعم، حصلوا في الأولى منها على ألفي دولار، فيما بدأت أسر تتلقّى الدفعات الأخرى بالمراحل الثلاث المتبقّية بقيمة 40 ألف درهم (4000 دولار) في كلّ من المراحل الثلاث.

وبحسب البيان، فقد تمّ "إصدار 55 ألفًا و142 ترخيصًا لإعادة البناء.. الدولة وفّرت كافّة الظروف الكفيلة بتسهيل عمليّة إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضرّرة من الزلزال".

وأوضح البيان استفادة 57 ألفًا و805 عائلات من 20 ألف درهم (ألفي دولار) كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها، وذلك بقيمة ماليّة تقدّر بـ 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار).

وأشارت اللجنة إلى استفادة 97 بالمئة من الأسر المتضرّرة من الدعم، حيث تلقّت 20 ألفًا و763 أسرة الدفعة الثانية، واستفادت 8813 أسرة من الدفعة الثالثة و939 أسرة من الدفعة الرابعة والأخيرة.

كما حصلت 63 ألفًا و862 أسرة على مبلغ 2500 درهم (250 دولار) المخصّصة كدعم شهريّ لفائدة الأسر الّتي انهارت منازلها جزئيًّا أو كلّيًّا.

وزادت: "تمّ حاليًّا صرف دعم 11 شهرًا من أصل 12 شهرًا من هذه المساعدات بقيمة إجماليّة تبلغ 1.6 مليار درهم (160 مليون دولار).

ووفق بيان سابق للحكومة، تستفيد كلّ أسرة متضرّرة من 4 مراحل دعم، بلغت قيمتها إجمالًا 140 ألف درهم (14 ألف دولار) لأصحاب المساكن الّتي انهارت بشكل تامّ، و80 ألف درهم (8 آلاف دولار) لتغطية أعمال إعادة تأهيل المساكن الّتي انهارت جزئيًّا.