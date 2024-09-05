بوتين: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي عن استعداد روسيا لاستئناف المحادثات مع أوكرانيا بناءً على الوثائق التي تم التوصل إليها في إسطنبول ربيع 2022، شريطة أن تبدي كييف رغبتها في ذلك. جاء هذا التصريح خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك، شرق روسيا.

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنّه مستعدّ لإجراء مفاوضات مع كييف على أساس المحادثات التي عُقدت في ربيع العام 2022، إذا طلبت أوكرانيا ذلك، بينما كانت موسكو تستبعد أي نقاش على خلفية الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك.

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وفي آب/ أغسطس الماضي، شنّت أوكرانيا هجوما غير مسبوق على منطقة كورسك الروسية حيث أرسلت آلاف الجنود عبر الحدود وسيطرت على بلدات عدة. وبعد فترة وجيزة، أكّد بوتين أنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات.

وخلال جلسة حوار في إطار منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك في شرق روسيا، قال بوتين "هل نحن مستعدّون للتفاوض معهم؟ لم نرفض ذلك أبدا".

وأضاف "إذا ظهرت رغبة في التفاوض (لدى أوكرانيا)، لن نرفض"، وأكد أن هذه المحادثات "لن تتم بناء على بعض المطالب العابرة، ولكن يجب أن تستند إلى الوثائق التي تم الاتفاق عليها وتوقيعها في إسطنبول" ربيع العام 2022.

وكان الكرملين قد أعلن مرارا أنّ روسيا وأوكرانيا على وشك التوصل إلى اتفاق في ربيع 2022، بعد وقت قصير من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي "تمكنّا من التوصل إلى اتفاق، هذا هو الهدف، ويشهد على ذلك توقيع رئيس الوفد الأوكراني هذه الوثيقة، ما يعني أن الجانب الأوكراني كان راضيا بشكل عام عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها".

وأضاف "لم يدخل (الاتفاق) حيّز التنفيذ فقط لأنه صدر أمر بعدم القيام بذلك، لأن النخب في الولايات المتحدة وأوروبا، بعض الدول الأوروبية، أرادت إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا".

وشدد بوتين على أن "الهدف الرئيسي" لروسيا هو السيطرة على منطقة دونباس، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجيش الروسي يدفع القوات الأوكرانية إلى التراجع من منطقة كورسك.

وقال بوتين: "كان هدف العدو (من مهاجمة منطقة كورسك الروسية) إثارة التوتر لدينا وجعلنا مضطرّين لإعادة نشر قواتنا من منطقة إلى أخرى ووقف هجومنا في المناطق الرئيسية، خصوصا في دونباس التي يمثّل تحريرها أولويتنا".

وأضاف "نجحت قواتنا المسلّحة في تثبيت الوضع ودفع الجيش الأوكراني إلى التراجع تدريجا" من منطقة كورسك الروسية.

وفي أيلول/ سبتمبر 2022، أعلنت روسيا ضمها منطقة دونيتسك بالإضافة إلى ثلاث مناطق أوكرانية أخرى.

وقال بوتين إن دخول أوكرانيا إلى كورسك جعل تقدم موسكو في شرق أوكرانيا أسرع، موضحا "أضعف العدو نفسه في مناطق رئيسية، فيما سرّع جيشنا عملياته الهجومية".

وأشار بوتين إلى أن موسكو بدأت دحر القوات الأوكرانية من المنطقة الحدودية حيث سيطرت على بعض البلدات والقرى.

وأضاف "نجحت قواتنا المسلحة في استعادة استقرار الوضع وبدأت دحر (العدو) تدريجا من أراضينا". وتابع "إنه واجب مقدس على الجيش الروسي أن يفعل كل ما بوسعه لطرد العدو من أراضيه وحماية مواطنينا".