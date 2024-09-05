8 من دول أوبك بلاس تمدّد خفض إمدادات النفط

أفاد التحالف في بيان بأن الخفض الطوعي للإمدادات البالغ 2,2 مليون برميل يوميا، سيتم تمديده "لشهرين حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2024".

اتفق ثمانية أعضاء ضمن تحالف "أوبك بلاس" للبلدان المنتجة للنفط، الخميس، على تمديد الخفض الطوعي للإمدادات حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، لتتأجّل بذلك زيادة كانت مقررة للإنتاج في ظل تراجع أسعار الخام.

وانعكست المخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين والولايات المتحدة على أسعار النفط مؤخرا، إذ هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 70 دولارا للبرميل، لأول مرة منذ 13 شهرا.

والبلدان الثمانية هي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان.

وأفاد التحالف في بيان بأن الخفض الطوعي للإمدادات البالغ 2,2 مليون برميل يوميا، سيتم تمديده "لشهرين حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2024".

وأضاف أنه سيتم "التخلي تدريجيا (عن الخفض) على أساس شهري اعتبارا من الأول من كانون الأول/ديسمبر 2024"، مشيرا إلى أن الاتفاق ينص على "مرونة وقف التعديلات أو التراجع عنها بناء على ما تمليه الحاجة".

وفي آخر اجتماع وزاري للتحالف في حزيران/ يونيو، أعلنت أوبك وحلفاؤها أنها ستبدأ تدريجيا زيادة الإنتاج اعتبارا من تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال المحلل لدى "سويسكوت"، إبيك أوزارديسكايا" "حتى وإن تبنّت أوبك بلاس الخيار الأكثر أمانا، فإن قرارها تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية العام قد لا يكون كافيا" لدعم الأسعار.