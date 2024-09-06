بايدن وستارمر يلتقيان الأسبوع المقبل لمحادثات بشأن غزة وأوكرانيا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، إن بايدن وستارمر سيناقشان "الاستمرار في تقديم دعم قوي لأوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي" و"تأمين إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في غزة".

يستقبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأسبوع المقبل لمحادثات ستتركز على الحربين في غزة وأوكرانيا، حسبما أعلن البيت الأبيض الجمعة.

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وستتناول زيارة ستارمر إلى البيت الأبيض في 13 أيلول/سبتمبر، وهي الثانية له منذ توليه منصبه في تموز/يوليو "العلاقة الخاصة" بين لندن وواشنطن، وفق الرئاسة الأميركية.

وتأتي الزيارة بعد قرار بايدن في 21 تموز/يوليو الانسحاب من الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وتسليم عباءة المرشح الديمقراطي لنائبته كامالا هاريس.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ستارمر سيلتقي هاريس أيضا خلال زيارته إلى واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، إن بايدن وستارمر سيناقشان "الاستمرار في تقديم دعم قوي لأوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي" و"تأمين إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في غزة".

ويسعى الرئيس الأميركي إلى هدنة لإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة قبل أن يغادر منصبه، لكن المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة ومصر وقطر فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق.

وفي الوقت نفسه، سيطرت أوكرانيا على مساحة واسعة من الأراضي الروسية، لكن موسكو ردت بالتقدم في شرق أوكرانيا.

وسيناقش بايدن وستارمر أيضا الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن، وضمان أن تبقى منطقة آسيا والمحيط الهادئ "حرة ومفتوحة" في إشارة إلى مواجهة النفوذ الصيني.

وأضافت جان-بيار أن "الرئيس بايدن سيؤكد على أهمية مواصلة تعزيز العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

وزار زعيم حزب العمال كير ستارمر البيت الأبيض لأول مرة في 10 تموز/يوليو، بعد أيام من انتخابه رئيسا للوزراء في بريطانيا، لحضوره قمة زعماء حلف شمال الأطلسي في واشنطن.

وخلال لقائهما في المكتب البيضوي، أشاد بايدن ببريطانيا باعتبارها "أفضل الحلفاء"، بينما أكد ستارمر مواصلة دعم أوكرانيا في معركتها ضد الغزو الروسي.