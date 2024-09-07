إعصار ياغي المدمر يضرب فيتنام

ضرب ياغي مقاطعات كوانغ نينه وهاي فونغ في شمال البلاد واقتلع آلاف الأشجار حاملا في طريقه القوارب في البحر، وفق ما ذكر الموقع الاخباري الالكتروني "في إن اكسبرس".

أودى الإعصار ياغي الذي وصل بعد، ظهر السبت، إلى سواحل فيتنام بحياة شخص مخلفا مزيدا من الدمار بعد أن تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص في جنوب الصين وبنحو عشرين في الفيليبين، بحسب حصيلة رسمية جديدة.

ضرب ياغي مقاطعات كوانغ نينه وهاي فونغ في شمال البلاد واقتلع آلاف الأشجار حاملا في طريقه القوارب في البحر، وفق ما ذكر الموقع الاخباري الالكتروني "في إن اكسبرس".

في هاي فونغ، اقتلعت الرياح العاتية الأسقف المعدنية واللوحات الإعلانية في المدينة مصحوبة بأمطار غزيرة تسبب بها الإعصار.

صورة من فيتنام (Getty images)

وفي المناطق الداخلية، لقى رجل حتفه بعد أن سقطت عليه شجرة اقتلعتها الرياح العاتية في مقاطعة هاي دونغ، بحسب وسيلة إعلام محلية.

قالت تران ثي هوا (48 عاما) وهي من سكان هاي فونغ لوكالة فرانس برس "لم أرَ إعصارا بهذه القوة منذ سنوات"

وأضافت "كان الأمر مروعا. لقد بقيت في المنزل بعد أن أغلقت جميع النوافذ، لكن صوت الريح والمطر كان غير معقول، كنت أسمع حتى صوت تحطم الأسقف المعدنية وسقوطها في الشارع".

وقبل وصوله إلى اليابسة، اقتلع الإعصار مئات الأشجار في جزيرة كو تو، قبالة سواحل كوانغ نينه. وتطايرت أسقف العديد من المباني والمدارس والمنازل في الجزيرة بفعل الرياح القوية.

وترجح السلطات أن ياغي أشد عاصفة تضرب المنطقة منذ عقد من الزمن.

ودعا رئيس الوزراء الفيتنامي بام مين شين قبل وصول العاصفة، السلطات المحلية إلى إجلاء سكان المناطق المعرضة للخطر.

وأغلقت أربعة مطارات في شمال البلاد من بينها مطار نوي باي الدولي في العاصمة ومنعت الملاحة البحرية منذ الجمعة.

في جنوب الصين، أدى ياغي إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 95 على جزيرة هاينان السياحية في جنوب الصين المعروفة بشواطئها الرملية وفنادقها الفخمة، على ما جاء في حصيلة معدلة أوردتها السبت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء.

وتسبب مروره بأمطار غزيرة وبرياح تزيد سرعتها عن 230 كيلومترا في الساعة اقتلعت الكثير من الأشجار من جذورها.

صورة من فيتنام (Getty images)

أصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ "تعليمات مهمة" في أعقاب الأضرار التي سببها الإعصار في هاينان ومناطق أخرى، بحسب وكالة شينخوا.

وأوضحت الوكالة أنه طلب "تنظيم عمليات الإنقاذ بسرعة وعلى نطاق واسع لإغاثة المناطق المتضررة، والتأكد من ضمان سلامة الممتلكات والأشخاص".

وأجلي نحو 460 ألف شخص من الجزيرة إلى مكان آمن، بالإضافة إلى أكثر من 574 ألفا في مقاطعة قوانغدونغ المجاورة.

كذلك، ألغى المطار في هايكو، عاصمة هاينان في شمال الجزيرة، كل الرحلات الجوية الوافدة والمغادرة حتى ظهر الأحد، على ما ذكرت شينخوا.

وأظهرت لقطات لوسائل إعلام صينية أضرارا كبيرة في بعض مناطق هاينان وقوانغدونغ.

وبثت محطة "سي سي تي في" مشاهد لفندق في هاينان وقد لحقت أضرار جسيمة ببهو الاستقبال مع حواسيب محطمة وأكوام من الفولاذ على الأرض بعدما اقتلعت الرياح الواجهات الزجاجية الكبيرة.

وأسفر ياغي عن مقتل 20 شخصا على الأقل في الفيليبين خلال الأسبوع الحالي، بحسب حصيلة جديدة اوردها مجلس إدارة الكوارث، مشيرا إلى أن 26 شخصا لازالوا في عداد المفقودين بالاضافة إلى طاقم سفينة صيد يعد 15 شخصا في الأرخبيل.

ومر الاعصار ليل الخميس الجمعة على بعد أقل من 400 كيلومتر عن هونغ كونغ ما تسبب بأمطار غزيرة. وعلق العمل في بورصة هونغ كونغ الجمعة وأغلقت المدارس إلا أن الأضرار كانت محدودة.

وعادة ما يشهد جنوب الصين أعاصير خلال الصيف والخريف تتشكّل في المحيطات الدافئة شرق الفيليبين وتايلاند.

إلا أن أعاصير المنطقة باتت تتشكل في مناطق أقرب من السواحل وتزداد شدتها بسرعة وتبقى فوق اليابسة لفترة أطول بسبب التغير المناخي، وفق دراسة نشرت في تموز/ يوليو.