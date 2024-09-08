سياتل: مظاهرة مندّدة بقتل إسرائيل للناشطة "عائشة نور"

ذكرت تشودري أن عائشة نور ضحت بحياتها من أجل العدالة والسلام، وأنه من الواجب تمجيد ذكراها والمضي قدماً في تحقيق أهدافها...

تظاهر المئات في ولاية واشنطن الأميركيّة للاحتجاج على مقتل الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي، على يد جنود إسرائيليين في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وشارك سياسيون ونشطاء وطلاب، في التظاهرة التي أقيمت، السبت، في حديقة ويستليك بمدينة سياتل التابعة لولاية واشنطن.

ورفع المتظاهرون صور أيغي ولافتات كتبت عليها "عائشة استشهدت من أجل فلسطين" و"العدالة من أجل عائشة" و"المقاومة ليست إرهاباً".

و خلال المظاهرة، خاطب الإمام أكرم بيومي من "اتحاد مسلمي بوجيه ساوند" المتظاهرين.

وقال: "قبل أن تقتل عائشة بساعات، قالت يجب أن نفعل المزيد. اليوم أريد أن أسألكم جميعاً، هل سنترك كلمات عائشة نور تذهب سدى؟ لا. هل سنبذل كل ما في وسعنا للمضي قدماً بإرثها ورؤية فلسطين حرة؟ نعم".

وفي تصريح قالت ميليسا شودري، إحدى المرشحين للكونغرس الأميركيّ، إن عائشة نور كانت مدافعة متحمسة عن السلام والعدالة.

وأضافت: "النضال من أجل الرحمة والمبادئ يتطلب في هذه الأيام شجاعة كبيرة، وقد دفعت عائشة ثمن هذا النضال".

وأردفت: "نعلم أن بندقية القناص التي قتلت عائشة تم دفع ثمنها بأموال أمريكية. ولهذا السبب لا أستطيع قبول ذلك، وآمل ألا يتمكن أصدقائي الأمريكيون من تحمل ذلك أيضاً".

وذكرت تشودري أن عائشة نور ضحت بحياتها من أجل العدالة والسلام، وأنه من الواجب تمجيد ذكراها والمضي قدماً في تحقيق أهدافها.

والجمعة قتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة.