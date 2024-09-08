قتلى وجرحى بقصف روسي استهدف مدينة سومي الأوكرانية

قالت الإدارة العسكرية لمنطقة سومي على تلغرام إن "العدو شن الليلة الماضية هجوما جويا على مدينة سومي. قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون بينهم طفلان"، مضيفة أن أضرارا لحقت أيضا بمنازل وسيارات.

أعلنت السلطات الأوكرانية صباح اليوم الأحد، أن ضربة جوية روسية أسفرت عن سقوط قتيلين على الأقل وعدد من الجرحى في مدينة سومي بشمال شرق أوكرانيا.

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وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة سومي على تلغرام إن "العدو شن الليلة الماضية هجوما جويا على مدينة سومي. قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون بينهم طفلان"، مضيفة أن أضرارا لحقت أيضا بمنازل وسيارات.

من جهته قال رئيس بلدية سومي أوليكسي دروزدينكو على تلغرام إن "العدو هاجم المدينة. للأسف، هناك قتيلان وجرحى". وذكر أن منازل وسيارات قد دُمرت أو تضررت.

وقالت الإدارة العسكرية إن العمل جار "على إزالة آثار الهجوم"، مضيفة "جارٍ تقديم المساعدة الطبية اللازمة للجرحى".

في 30 آب/أغسطس، أدت ضربة روسية إلى مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين في سومي.

يأتي ذلك، في وقت أعلن الجيش الروسي، سيطرته على بلدة في شرق أوكرانيا حيث يواصل تقدمه في مواجهته مع القوات الأوكرانية التي يفوقها عددا وتعاني من نقص في العتاد.