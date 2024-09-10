استشهاد المتضامنة الأميركيّة - التركيّة: واشنطن تدعو لتحقيق "شامل" وإردوغان يتعهد بمحاسبة إسرائيل

قال الناطق باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في مؤتمر صحافي: "نحضّ على إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف، ونعمل على نحو عاجل لجمع مزيد من المعلومات في ما يتّصل بظروف وفاتها".

دعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى إجراء تحقيق "شامل" في استشهاد مواطنة تركية-أميركية في الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي، والتي كانت قد استشهدت برصاص الجيش الإسرائيلي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في مؤتمر صحافي: "نحضّ على إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف، ونعمل على نحو عاجل لجمع مزيد من المعلومات في ما يتّصل بظروف وفاتها".

وأصيبت عائشة نور إزغي إيغي البالغة من العمر 26 عاما، برصاصة في الرأس خلال مشاركتها في تظاهرة في بلدة بيتا في الضفة الغربية المحتلة، الجمعة، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وكانت عائشة نور إزغي إيغي عضوا في حركة التضامن الدولية، وهي منظمة مؤيدة للفلسطينيين، وكانت في بلدة بيتا للمشاركة في تظاهرة أسبوعية ضد الاستيطان الإسرائيلي، وفق الحركة.

ونفت الحركة السبت صحة معلومات أشارت إلى ان نشطاءها رشقوا قوات إسرائيلية بالحجارة، وشدّدت على أن التظاهرة كانت سلمية.

وتعهّد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، باتخاذ بلاده كافة الخطوات القانونية لمحاسبة إسرائيل على قتل مواطنته الناشطة عائشة نور أزغي أيغي.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الإثنين، عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف الرئيس التركي أن بلاده ستواصل ملاحقة إسرائيل على أعلى المستويات وعبر محكمة العدل الدولية أيضا.

وشدد على أنه "بات من المُلح عقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القادة وإظهار موقف حازم للعالم الإسلامي"، فيما يخص التطورات على الساحة الفلسطينية.

وتابع: "منظمة التعاون الإسلامي واجبها الدفاع عن قضية القدس ولا يعقل أن تظل غير مبالية بهذه الاعتداءات".

وقال إردوغان: "نقف بجانب أشقائنا الفلسطينيين بصفتنا شعبا سطر ملحمة مقاومة خلال حرب الاستقلال ضد القوى الإمبريالية آنذاك"

وحذّر إردوغان كذلك من محاولات الحكومة الإسرائيلية توسيع سياسات الاحتلال، بحيث تشمل المسجد الأقصى أيضا.

ونوّه إلى ازدياد "تحرش واقتحامات الصهاينة" للحرم القدسي الشريف، مؤكدا أن تركيا تتابع كل هذه التطورات عن كثب.

وشدّد على أن تركيا ستكثف جهودها أيضا لعقد قمة لـ "التعاون الإسلامي" على مستوى الزعماء، لبحث تطورات الساحة الفلسطينية.