للمرّة الثانية: اضطراب في مطار ستوكهولم بسبب مسيّرة

وقال دانيال ويكدال متحدّثًا باسم الشرطة لوسائل إعلام سويديّة "نشتبه بأنّه فعل متعمّد، لكنّني لا أستطيع تحديد الهدف منه. بسبب سرّيّة التحقيق، لا يمكننا تحديد نوع الطائرة المسيرة المعنيّة"...

شهدت الملاحة الجوّيّة في مطار ستوكهولم-أرلاندا في السويد اضطرابًا لليلة ثانية على التوالي بعد مشاهدة طائرة مسيرة تحلّق فوق أحد المدارج، وفق ما أفادت إدارة الطيران المدنيّ الثلاثاء.

وأوضح المسؤول الإعلاميّ في الإدارة دانيال أكيرمان لوكالة فرانس برس أنّ عنصرًا أمنيًّا أبلغ المراقبين الجوّيّين بالواقعة بعيد الساعة 22,00 (20,00 ت غ) مساء الاثنين، الأمر الّذي تسبّب بتأخير لبعض الرحلات راوح "بين 15 وعشرين دقيقة".

والإثنين، تسبّبت أربع مسيرات باضطراب الملاحة الجوّيّة لنحو ساعتين. وقالت شركة "سويدافيا" المشغّلة لمطارات السويد إنّ خمس رحلات تأثّرت بهذا الأمر.

وسجّل تأخير في الرحلات المذكورة، أو تمّ تحويلها إلى مطارات أخرى.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في "عمل تخريبيّ ضدّ مطار" إثر الحادث الّذي وقع ليل الأحد-الإثنين.

وقال المتحدّث باسم الشرطة دانيال ويكدال، لوسائل إعلام سويديّة، "نشتبه بأنّه فعل متعمّد، لكنّني لا أستطيع تحديد الهدف منه، وبسبب سرّيّة التحقيق، لا يمكننا تحديد نوع الطائرة المسيرة المعنيّة".