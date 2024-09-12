بكين تهدد بـ"سحق" أي انتهاك لسيادتها في بحر الصين الجنوبي

هدد مسؤول عسكري صيني رفيع بأن بلاده "ستسحق" أي توغل أجنبي ينتهك سيادتها ولا سيما في بحر الصين الجنوبي، متحدثا لمجموعة من الصحافيين على هامش منتدى شيانغشان للأمن في بكين.

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ويتصاعد التوتر منذ أشهر بين واشنطن وبكين التي تطالب بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي، رغم صدور حكم قضائي في لاهاي أكّد أنّ مزاعمها لا أساس قانونيا لها.

وتطالب دول مجاورة عديدة بأجزاء من هذه المنطقة البحرية، من بينها الفيليبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة.

وأكدت بكين، الأسبوع الماضي، أنها دافعت عن "حقوقها" بصورة "مشروعة" بعد تصادم جديد بين سفينتين لخفر السواحل الصينيين والفيليبينيين في منطقة شعاب مرجانية متنازع عليها، بعد سلسلة من الحوادث المماثلة في هذه المنطقة البحرية.

وتعزيزا لمطالبها، تنشر الصين سفنا وزوارق سريعة للقيام بدوريات في بحر الصين الجنوبي وحوّلت فيه مناطق شعاب مرجانية قريبة من الفيليبين إلى جزر اصطناعية قامت بعسكرتها.

وقال العسكري الرفيع هي لاي: "نأمل بأن يبقى بحر الصين الجنوبي بحر سلام".

لكنه أضاف "إذ حركت الولايات المتحدة عملاءها في الكواليس، إذا دفعت دولا إلى الواجهة أو إذا انتهى الأمر بها هي نفسها في الخط الأمامي، عندها فإن جيش التحرير الشعبي الصيني... لن يتهاون".

وتوعد بأن الجيش "سيسحق بحزم أي توغل أجنبي معاد (ينتهك) حقوق ومصالح الصين الجغرافية والسيادية والبحرية"، مؤكّدا أنها ستقوم بذلك بشكل حازم وفعّال.

وأجرت الصين والفيليبين، الأربعاء، محادثات وصفها الجانبان بـ"الصريحة"، بشأن إحدى الجزر المرجانية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفيليبينية: "اتّفق الجانبان على مواصلة المحادثات حول مجالات التعاون، خصوصا آليات التواصل في حالات الطوارئ والتعاون بين خفر السواحل والتعاون العلمي والتكنولوجي في المجال البحري".

وحذّر مسؤول عسكري أميركي هذا الأسبوع، نظيره الصيني، من أي "تكتيكات خطيرة، قسرية وقد تكون تصعيدية" في بحر الصين الجنوبي، خلال اتصال عبر الفيديو.

غير أن اللفتنانت جنرال هي لاي اعتبر، الخميس، أن تسوية نقاط التوتر الحالية "تتوقف على الولايات المتحدة"، مؤكدا أن نائب وزير الدفاع الأميركي، مايكل تشيس، سيحضر منتدى شيانغشان.

وأضاف "آمل أن يستمع مايكل تشيس خلال زيارته والمحادثات التي سيجريها هنا، إلى أصوات الصين والجيش الصيني".

وأشار إلى أن "الرسالة التي نرسلها إلى الولايات المتحدة هي أننا نريد أن يكون البلدان وجيشاهما شريكين وصديقين، ونريد مواصلة العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بروح تعاون مربح للجانبين".

وأفاد المنظمون بأن أكثر من 500 ممثل من حوالي 90 بلدا ومنظمة دولية سيحضرون منتدى شيانغشان للأمن.

ويتوقع أن يشارك في المناقشات المقررة في المنتدى مسؤولون كبار من جيوش روسيا وباكستان وسنغافورة وإيران وألمانيا ودول أخرى.