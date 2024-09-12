حظر جمعيّة إسلاميّة في ألمانيا لارتباطها بحماس

قال وزير الداخلية في الولاية، مايكل شتوبغن، في بيان إن هذا الإجراء مبرّر، لأن أنشطة المركز "تتعارض مع فكرة التفاهم الدولي، والنظام الدستوري".

حظرت وزارة الداخلية في ولاية براندنبورغ الألمانية "المركز الإسلامي -السلام" في مدينة فورستنفالده، اليوم الخميس، للاشتباه بارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، وحركة حماس.

وقال وزير الداخلية في الولاية، مايكل شتوبغن، في بيان إن هذا الإجراء مبرّر، لأن أنشطة المركز "تتعارض مع فكرة التفاهم الدولي، والنظام الدستوري".

وأضاف أن "جمر الثقافة الإسلامية" الذي يعود إلى "العصر الحجري" يجب أن "يُطفأ في مهده".

وتجري عمليات تفتيش في مقر المركز في فورستنفالده/سبري، وفي شقق في ولاية براندنبورغ وفي العاصمة برلين المجاورة، وفقا للبيان.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تكثيف مكافحة ما تعزم السلطات الفرنسية أنه "إسلام متطرف" في ألمانيا، وقبل عشرة أيام من انتخابات لتجديد برلمان ولاية براندنبورغ، حيث قد يحقق اليمين المتطرف اختراقا جديدا.

ويدير المركز الذي تأسس عام 2018 في فورستنفالده شرق برلين، مسجدا ويقدم مجموعة أنشطة للمسلمين في المنطقة.

وفي تموز/ يوليو 2023، صنّف مكتب حماية الدستور في ولاية براندنبورغ المركز جمعية متطرفة.

وأُجريت مؤخرا انتخابات إقليمية في ولايتين في شرق ألمانيا،وفاز حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف بفارق كبير في الانتخابات الإقليمية في ولاية تورينغن، وحل ثانيا خلف المحافظين في ولاية ساكسونيا في شرق ألمانيا، مثيرا موضوعي الهجرة وانعدام الأمن.