طهران تستدعي دبلوماسيين أوروبيين على خلفيّة اتهامها بتسليم صواريخ بالستيّة لروسيا

قالت وكالة إرنا الرسمية للأنباء إن الدبلوماسيين الأربعة، "استدعتهم وزارة الشؤون الخارجية عقب عقوبات وتصريحات غير بناءة من جانب جهات أوروبية".

استدعت إيران سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا الخميس إثر فرض تلك الدول عقوبات على طهران على خلفية اتهامها بتسليم صواريخ بالستية لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا.

وقالت وكالة إرنا الرسمية للأنباء إن الدبلوماسيين الأربعة، "استدعتهم وزارة الشؤون الخارجية عقب عقوبات وتصريحات غير بناءة من جانب جهات أوروبية".

وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد أعلنت الثلاثاء فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع النقل الجوي الإيراني بعد أن اتهمت تلك الدول طهران بتزويد روسيا بصواريخ قصيرة المدى لاستخدامها في أوكرانيا.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك: "سنتخذ إجراءات فورية لإنهاء اتفاقيات الخدمات الجوية مع إيران" مضيفة أنها ستعمل "نحو فرض عقوبات على شركة الطيران الإيرانية ايران إير".

من جانبها استدعت هولندا السفير الإيراني، الأربعاء، على خلفية الاتهامات نفسها، وفق وسائل إعلام إيرانية، ما استدعى خطوة مماثلة من طهران.

وقالت "إرنا" إنه خلال اجتماع، الخميس، دانت وزارة الخارجية "بشدة... السلوك المدمر الأخير وتصريحات" مسؤولين أوروبيين.

وأضافت أن "الإصرار على اتخاذ مثل هذه المواقف والإجراءات يعد استمرارا لسياسة الغرب العدائية ضد الشعب الإيراني".

ونفت إيران تسليم أي أسلحة لروسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، وتوعدت الرد على العقوبات الأخيرة.

واستدعت بريطانيا، الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن، وحذرته من أن حكومته ستواجه "رد فعل كبيرا" إذا واصلت إمداد روسيا بالصواريخ لاستخدامها في أوكرانيا.

بدورها شددت الولايات المتحدة عقوباتها على ايران، بما يشمل شركة الطيران الوطنية"إيران اير"، على خلفية "نشاطها الحالي أو السابق في قطاع النقل ،المرتبط باقتصاد روسيا الاتحادية".